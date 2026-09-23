La Justicia condenó a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su nieta de 8 años

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este miércoles a un hombre de 58 años a la pena de 4 años de prisión, al hallarlo culpable de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su nieta.

A pesar de la condena dictada, los magistrados dispusieron no ordenar la prisión preventiva del imputado. Los fundamentos completos del fallo serán leídos el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 19.

Durante la etapa de alegatos, la fiscal de Género, María Paula Schapochnik, había requerido una condena de 10 años de prisión y la detención inmediata del procesado. En contraposición, el defensor oficial Juan Carlos Núñez solicitó la absolución.

El imputado llegó a la instancia del debate oral acusado por episodios cometidos durante 2022, cuando la víctima tenía 8 años y se encontraba a su cuidado. De acuerdo a la acusación formulada en la causa, los hechos habrían acontecido en reiteradas oportunidades.

En el desarrollo del juicio, el acusado hizo uso de la palabra para negar las imputaciones. Asimismo, se reprodujo la entrevista videograbada a la niña bajo el protocolo del artículo 105 del Código Procesal Penal y se escucharon testimonios y peritajes técnicos.

El tribunal encargado de juzgar la causa estuvo conformado por los jueces Manuel Isidoro López, Federico Vidal y Lucas Berber.