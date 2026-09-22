Lechman confirmó que será candidato a gobernador en 2027: "Voy a ser una opción"

Legislador provincial, Jorge Lechman | Foto: Archivo

El legislador provincial, Jorge Lechman, confirmó públicamente su intención de competir por la Gobernación de Tierra del Fuego en las elecciones de 2027 y aseguró que será la ciudadanía la que finalmente defina el lugar que ocupará cada candidato.

Consultado sobre sus proyecciones políticas y la posibilidad de encabezar una propuesta ejecutiva en la provincia, Lechman fue directo: “Yo voy a ser una opción. Después la gente va a decidir en qué lugar me pone”.

La definición se produjo mientras cuestionaba el rumbo económico de la provincia y el proyecto de Presupuesto 2027 enviado a la Legislatura. En ese marco, anticipó su rechazo a cualquier incremento de la presión tributaria sobre el comercio y la industria fueguina.

“Yo no me voy a transformar en bandido ahora y arruinar lo poco que está funcionando en la provincia acompañando un impuestazo de tal magnitud que lo único que va a hacer es generar más desempleo, más pobreza y más miseria en Tierra del Fuego”, sostuvo.

Lechman planteó que la provincia atraviesa, a su entender, un desequilibrio financiero estructural que no puede resolverse mediante una mayor carga sobre el sector privado. En cambio, reclamó ordenar las cuentas públicas y revisar el nivel de gasto.

El legislador también mencionó la necesidad de avanzar con proyectos de infraestructura que considera estratégicos para la provincia, entre ellos la Base Naval Integrada y el polo logístico antártico en Ushuaia.

En su diagnóstico sobre la situación provincial, Lechman fue categórico: “La provincia hoy está en estado calamitoso. Se la puede disfrazar con un montón de cosas, pero la verdad es una sola y los números son totalmente negativos”.

De esta manera, el legislador de Somos Fueguinos ratificó su intención de participar de la discusión electoral de 2027 y vinculó su posicionamiento político con un cuestionamiento al rumbo económico de la provincia y a las medidas previstas en el próximo presupuesto.