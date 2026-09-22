Malvinas | Martín Perez criticó las declaraciones de Trump y alertó sobre los "alineamientos automáticos" del Gobierno nacional

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se pronunció con firmeza tras las declaraciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su encuentro bilateral con el primer ministro del Reino Unido. A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe municipal advirtió que la posición expresada por el líder norteamericano evidencia la intención de utilizar la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur como una variable de cambio en la agenda diplomática angloamericana.

“Las declaraciones de Donald Trump luego de su encuentro con el primer ministro británico evidencian que las Malvinas son para él una pieza de negociación con Inglaterra”, aseveró Perez al analizar los contrapuntos surgidos tras la cumbre mantenida en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

En ese sentido, el jefe urbano de la ciudad norte de la isla apuntó directamente contra la estrategia de política exterior de la gestión de Javier Milei, cuestionando la falta de autonomía y el sesgo de subordinación ante las potencias occidentales: “Por eso, los alineamientos automáticos de Milei son peligrosos e irresponsables”.

Las declaraciones de Donald Trump luego de su encuentro con el primer ministro británico evidencian que las Malvinas son para él una pieza de negociación con Inglaterra.



Por eso, los alineamientos automáticos de Milei son peligrosos e irresponsables.



La Causa Malvinas no puede… pic.twitter.com/QzD6a9UP1y — Martín Perez (@MartinPerezTDF) September 22, 2026

Asimismo, el mandatario riograndense ratificó que el reclamo por las Islas Malvinas debe mantenerse al margen de los intereses ideológicos o coyunturales del gobierno de turno, exigiendo coherencia institucional para defender los derechos soberanos del país en el Atlántico Sur.

“La Causa Malvinas no puede ser un cálculo en función de movimientos geopolíticos coyunturales, sino que debe ser una política de Estado consistente, permanente y sistémica”, enfatizó Perez.

Para concluir, el intendente remarcó la significación histórica y cultural que representa el reclamo para la sociedad fueguina y para todo el pueblo argentino: “Malvinas es un pilar de nuestra nación y una causa sagrada de nuestro pueblo”.