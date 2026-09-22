Jorge Lechman rechazó el Presupuesto 2027: "La provincia está en estado de quebranto y no voy a acompañar un impuestazo"

Legislador Jorge Lechman | Foto: Archivo

El legislador provincial Jorge Lechman rechazó de forma categórica el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, al tiempo que advirtió que Tierra del Fuego se encuentra en "estado de quebranto" y anticipó que no acompañará ningún incremento de la carga tributaria sobre el sector privado para cubrir el déficit.

Para el parlamentario, las dificultades financieras de la provincia exceden de manera sustancial la discusión salarial con el sector docente y comprometen el funcionamiento operativo de la administración pública en su conjunto. "Si la provincia estuviera atravesando un problema económico solamente para solventar la inversión en educación, estaríamos hablando de algo chico. El tema es que no funciona absolutamente nada", afirmó al evaluar el escenario general del Estado.

En esa línea, cuestionó que la alternativa oficial vuelva a ser la presión sobre el comercio y la industria local, recordando que el aporte solidario aprobado en 2013 para salud y educación no resolvió los problemas de fondo. "Yo no me voy a transformar en bandido ahora y arruinar lo poco que está funcionando en la provincia acompañando un impuestazo de tal magnitud que lo único que va a hacer es generar más desempleo, más pobreza y más miseria en Tierra del Fuego", expresó.

Asimismo, puso en duda la capacidad del entramado productivo para absorber nuevos gravámenes: "La provincia está en un estado deplorable, el comercio y la industria están en un estado deplorable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Meterle más presión a lo poco que funciona para que estemos todos tirados en el mismo lugar?", planteó.

Dudas sobre el Presupuesto 2027 y la cadena de pagos

Al enfocar sus críticas en el proyecto de Presupuesto 2027, el legislador consideró que el texto no fue diseñado para cosechar consensos políticos dentro de la Cámara y no descartó que la provincia vuelva a una reconducción de las partidas vigentes.

"Estoy más que convencido", respondió al ser indagado sobre esa posibilidad, aunque aclaró que el cuerpo parlamentario debe darle tratamiento: "Este presupuesto hay que votarlo en general porque es una herramienta que el Gobierno provincial debe tener, y después, en particular, cada uno votará a conciencia. Hay legisladores que seguramente querrán acompañar el tarifazo y hay otros que no vamos a acompañarlo".

Lechman cuestionó además los parámetros macrofiscales de la iniciativa, mencionando un déficit previsto de $138 mil millones y contrastándolo con un rojo actual que cifró en $30 mil millones mensuales destinados exclusivamente a la liquidación de haberes. "Por eso digo que me parece irresponsable la redacción de este presupuesto. En vez de apuntar a que la oposición quiera ayudar, está hecho para que todo el mundo se plante y diga: 'Yo esto no lo puedo votar'", sostuvo.

Frente a este cuadro, el parlamentario exigió un reordenamiento interno de las cuentas públicas antes de trasladar el costo a la sociedad: "Tienen que ordenar, tienen que dejar de malgastar y tienen que dejar de mal invertir", remarcó.

A su vez, alertó sobre las demoras en las acreencias del sector privado y confirmó que "está rota la cadena de pagos, pero hace rato", advirtiendo que la provincia necesitará asistencia de la Casa Rosada para sostenerse.

"La realidad económica de Tierra del Fuego hoy, si no hay una ayuda sustancial del Gobierno nacional, es prácticamente inviable. La provincia hoy está en estado calamitoso. Se la puede disfrazar un montón de cosas, pero la verdad es una sola y los números son totalmente negativos", agregó.

Infraestructura, inversiones y proyección política

En materia de desarrollo, Lechman diferenció la crisis financiera del impulso a proyectos estructurales como la Base Naval Integrada y el polo logístico antártico en Ushuaia, los cuales consideró clave para la generación de inversión y actividad a largo plazo. "Creo que lo que más le hace falta a Tierra del Fuego es generar infraestructura. Gente ha venido muchísima, pero no acompañada de infraestructura", argumentó.

En ese sentido, ratificó su acompañamiento a las herramientas para la captación de grandes capitales como el RIGI, enfatizando la necesidad de consolidar la posición estratégica de Ushuaia frente a otros competidores internacionales en la logística antártica.

Sobre el cierre, consultado respecto del escenario electoral de cara a 2027 y su eventual postulación al Ejecutivo provincial, Lechman confirmó sus aspiraciones: "Yo voy a ser una opción. Después la gente va a decidir en qué lugar me pone".