Ushuaia tuvo una ocupación turística del 61% durante el fin de semana largo de octubre

Ushuaia registró una ocupación hotelera y parahotelera del 61% durante el fin de semana largo por el 12 de Octubre, con un gasto promedio diario de $330.000 por turista y una estadía promedio de tres días, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad turística estuvo especialmente vinculada con los festejos por el 142° aniversario de la capital fueguina, que incluyeron actos protocolares, propuestas culturales, actividades gastronómicas y encuentros comunitarios.

Entre los principales acontecimientos se destacaron el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida Maipú, con la participación prevista de más de 150 instituciones, clubes y asociaciones; el Paseo de Emprendedoras “Ushuaia Cumple”, en la Casa de la Mujer; y una paella popular en la Plaza Malvinas, para la que se había previsto distribuir 15.000 porciones.

La oferta turística se completó con excursiones por el Canal Beagle, visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, recorridos por el centro histórico y actividades de naturaleza y aventura en los paisajes de montaña que rodean la ciudad.

Tolhuin y Río Grande también tuvieron actividades

En Tolhuin, los festejos por el 54° aniversario incluyeron el tradicional desfile cívico-militar, actividades comunitarias y una edición especial del Paseo Hecho con el Corazón, con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, además de propuestas gastronómicas.

La localidad también ofreció alternativas vinculadas con el turismo de naturaleza, como recorridos por los lagos Fagnano y Escondido y visitas a las reservas naturales Laguna Negra y Río Valdez.

Por su parte, Río Grande sumó actividades culturales, ferias de emprendedores y el encuentro artístico El Arte del Movimiento. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran los circuitos históricos, la costa atlántica y los espacios destinados a la observación de aves migratorias.

El movimiento registrado en Tierra del Fuego formó parte del balance turístico nacional del fin de semana largo, durante el cual viajaron 1.490.400 turistas por el país y se generó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el informe de la CAME.