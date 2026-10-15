Adjudicaron por $2.550 millones un relevamiento integral de infraestructura portuaria en todo el país

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación adjudicó por $2.550 millones la contratación de un servicio de relevamiento integral de infraestructura portuaria en todo el país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 60/2026, publicada en el Boletín Oficial, y designa como adjudicataria a la empresa Nadir Soluciones Integrales SAS.

El contrato contempla un relevamiento multimodal, sistémico y georreferenciado de las infraestructuras portuarias, que comprenderá áreas terrestres, sectores acuáticos y zonas de interfase entre tierra y agua en todo el territorio nacional.

Según establece la resolución, el servicio tendrá una duración inicial de 12 meses, contados desde el perfeccionamiento de la orden de compra. Además, se prevé la posibilidad de una única prórroga por un período igual o menor al contrato original.

Una licitación con una sola oferta

El procedimiento se realizó mediante la Licitación Pública N.º 508-0001-LPU26, de alcance nacional. De acuerdo con los antecedentes incluidos en la resolución, durante la apertura de ofertas, realizada el 14 de agosto de 2026 a través del sistema COMPR.AR, se recibió una única propuesta, correspondiente a Nadir Soluciones Integrales SAS.

La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el servicio a esa firma tras considerar que la oferta cumplía con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en los pliegos y que el precio resultaba conveniente para el organismo.

El dictamen de evaluación fue publicado y notificado a través del sistema de contrataciones del Estado. Una vez vencido el plazo previsto, no se registraron impugnaciones.

La resolución establece que el monto de la contratación se imputará a los presupuestos de 2026 y 2027. La distribución prevista es la siguiente:

Ejercicio 2026: $643.387.500.

Ejercicio 2027: $1.906.612.500.

Total adjudicado: $2.550.000.000.

La contratación se instrumentará bajo la modalidad de orden de compra abierta. Esto significa que la Agencia no estará obligada a solicitar la totalidad de los servicios contemplados como máximos en el contrato, sino que realizará los requerimientos según sus necesidades, dentro de los límites establecidos y durante el plazo contractual.

Antes de emitir cada solicitud de provisión, el organismo deberá verificar la disponibilidad presupuestaria correspondiente y registrar el compromiso de gasto.

La medida lleva la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.