En medio de la sesión en la que el Senado aprobó la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe del bloque justicialista, José Mayans, protagonizó un distendido pero picante cruce discursivo al atribuir el proyecto oficialista a una supuesta interna dentro de La Libertad Avanza encabezada por Karina Milei para bloquear una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich .

Con tono irónico desde su banca, el senador formoseño especuló con que la decisión de eliminar las primarias surgió cuando en el entorno presidencial observaron encuestas favorables a la senadora y exministra . "Nosotros inventamos La Libertad Avanza y ahora viene Patricia con otra opción y mide el doble del Presidente. Cuando vieron la encuesta de Patricia dijeron: 'Ya mismo saquen las PASO, no va a venir esta mujer ahora a sentarse'", lanzó Mayans, provocando una inmediata carcajada de la propia Bullrich en el recinto .

Lejos de detenerse allí, el referente opositor profundizó su teoría sobre la interna oficialista y simuló el razonamiento que, según él, impera en la mesa chica del Gobierno nacional : "O nos acompañan acá y morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO", sostuvo ante las sonrisas de varios legisladores .

Mayans también aludió a los supuestos vaivenes humorísticos y políticos del mandatario —mencionando incluso sus mascotas y conflictos internos— para afirmar que el oficialismo teme una caída en la imagen presidencial que deje el camino libre a Bullrich en una competencia abierta . No obstante, cerró su alusión con un guiño hacia la legisladora oficialista: "Patricia se las va a ingeniar porque tiene su ingenio propio, tenemos que reconocerle" .

En el tramo final de su intervención, el titular de la bancada peronista aseguró que el segundo objetivo del proyecto es intentar desordenar la interna del justicialismo, aunque advirtió que su espacio resolverá sus candidaturas sin inconvenientes . "Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos, porque en eso somos guapos y buenos para el combate", afirmó .