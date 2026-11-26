Las especulaciones de Mayans sobre las PASO que desataron las risas de Bullrich
En medio de la sesión en la que el Senado aprobó la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe del bloque justicialista, José Mayans, protagonizó un distendido pero picante cruce discursivo al atribuir el proyecto oficialista a una supuesta interna dentro de La Libertad Avanza encabezada por Karina Milei para bloquear una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich
Con tono irónico desde su banca, el senador formoseño especuló con que la decisión de eliminar las primarias surgió cuando en el entorno presidencial observaron encuestas favorables a la senadora y exministra
Lejos de detenerse allí, el referente opositor profundizó su teoría sobre la interna oficialista y simuló el razonamiento que, según él, impera en la mesa chica del Gobierno nacional
Mayans también aludió a los supuestos vaivenes humorísticos y políticos del mandatario —mencionando incluso sus mascotas y conflictos internos— para afirmar que el oficialismo teme una caída en la imagen presidencial que deje el camino libre a Bullrich en una competencia abierta
En el tramo final de su intervención, el titular de la bancada peronista aseguró que el segundo objetivo del proyecto es intentar desordenar la interna del justicialismo, aunque advirtió que su espacio resolverá sus candidaturas sin inconvenientes
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