El secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (SICONARA), Mariano Vilar, instó a gobernadores y diputados nacionales a frenar la reforma de la Ley de Cabotaje, tras obtener media sanción en el Senado, una reforma que modifica las reglas del transporte de cargas por agua y habilita la participación de buques extranjeros en operaciones entre puertos argentinos.

El dirigente cuestionó con dureza al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al secretario del área, Alejandro Cacace, y a la senadora Carolina Moisés, y calificó la iniciativa como "profundamente regresiva, irresponsable y contraria a cualquier proyecto de desarrollo nacional", ya que de llevarse adelante embarcaciones extranjeras podrán participar de la navegación y el comercio entre puertos del país.

Según Vilar, la desregulación del transporte fluvial y marítimo amenaza con "liquidar la Marina Mercante, destruir puestos de trabajo y entregar el control de los ríos y mares argentinos a los grandes capitales extranjeros". Asimismo, acusó a los impulsores de ocultar intereses económicos tras promesas de modernización y de responsabilizar al costo laboral en lugar de atacar las asimetrías impositivas y administrativas frente a buques extranjeros.

Secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar

El titular de SICONARA sostuvo que la apertura irrestricta del cabotaje profundizará la salida de divisas del país al derivar fletes hacia operadores externos, debilitando a los armadores locales. En ese marco, cuestionó "el silencio cómplice de algunos gobernadores" ante el impacto que la medida podría tener en las comunidades ribereñas.

Vilar aclaró que el gremio coincide en la necesidad de mejorar la competitividad y reducir costos logísticos, pero rechazó que el camino sea ceder capacidades nacionales: "La verdadera solución está en desarrollar la Argentina, fortalecer nuestra Marina Mercante y construir un sistema de transporte multimodal que integre los puertos con los ferrocarriles, los camiones y los buques".

De cara al debate en la Cámara de Diputados, el dirigente pidió a los legisladores reconsiderar su postura y escuchar a los trabajadores del sector para proteger las fuentes laborales y la soberanía logística.

Por último, advirtió que el sindicato recurrirá a todas las instancias gremiales, institucionales y políticas a su alcance para oponerse a la norma: "El cabotaje argentino no se entrega y la independencia económica de nuestra Patria no se negocia".