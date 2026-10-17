Donald Trump suspendió temporalmente un paquete de sanciones contra Rusia por "interés nacional"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones económicas contra Rusia, las cuales se habían impuesto por su vil ataque contra Ucrania generando una guerra donde murieron más de 2 millones de personas.

La medida, justificada por la Casa Blanca bajo el argumento del "interés nacional", congela las disposiciones de una ley reciente orientada a ahogar el financiamiento de la guerra en Ucrania.

La decisión afecta directamente a la normativa bautizada en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham, la cual establecía aranceles de hasta un 100 % a los compradores de hidrocarburos rusos y severas restricciones financieras. Pese a haber promulgado esa misma legislación el pasado 18 de septiembre, Trump decidió eximir de forma transitoria a personas, entidades vinculadas al Kremlin y operaciones comerciales estratégicas.

El giro estratégico se produce días después de que Washington autorizara operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta abril de 2027. La Administración republicana argumenta que la compra de más de 300.000 toneladas iniciales de combustible pactadas con Vladímir Putin busca estabilizar los mercados internacionales y bajar la presión sobre los precios de la energía.

La medida desató fuertes críticas en el Congreso estadounidense por parte de legisladores de ambos partidos, quienes advirtieron que los ingresos por la venta de combustible terminarán financiando las operaciones militares de Moscú. En contraposición, el Kremlin calificó la resolución como un "momento histórico" y celebró el paso hacia la cooperación económica entre ambas potencias.