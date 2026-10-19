Milei cuestionó a quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “Es una pelotudez del tamaño de una casa”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar las afirmaciones sobre las dificultades económicas de los hogares argentinos y la pérdida de ingresos durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en la provincia de Neuquén.

Durante su discurso, el mandatario puso en duda la afirmación de que dos tercios de los argentinos se quedan sin dinero antes de finalizar el mes y planteó una pregunta para cuestionar ese diagnóstico.

“La gente no llega a fin de mes, dos tercios de los argentinos no llegan al día 20... Yo les hago una pregunta: si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, expresó.

En la misma línea, Milei arremetió contra las mediciones y afirmaciones que describen las dificultades económicas de la población y calificó esa frase como “una pelotudez del tamaño de una casa”.

Las declaraciones se produjeron ante empresarios del sector hidrocarburífero, en el marco de la exposición realizada en Neuquén, donde el Presidente encabezó la apertura del encuentro.