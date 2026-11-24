El dólar oficial superó por primera vez los $1.600 y se mantiene en $1.615 para la venta en el Banco Nación, marcando un nuevo récord nominal histórico. La suba, de $20 respecto al cierre anterior, se replicó en todos los segmentos del mercado cambiario y estuvo acompañada por un fuerte deterioro de los indicadores de riesgo país.

Según los datos del mercado, el dólar mayorista avanzó $11 (0,7%) y se negoció a $1.590, mientras que el dólar blue escaló $15 y alcanzó los $1.690, también un máximo nominal. En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) operó en torno a los $1.806, superando por primera vez los $1.800 y ampliando la brecha con el mayorista al 13,5%, el nivel más alto desde abril de 2025.

El indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país, trepó un 7,4% y se ubicó en 1.108 puntos básicos, el nivel más alto en 15 meses y el máximo del año. Este deterioro refleja la preocupación de los inversores por la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 y la incertidumbre por el escenario electoral del próximo año.

Analistas del mercado atribuyeron la escalada del tipo de cambio a una combinación de factores externos y locales. Entre ellos, mencionaron la depreciación del real brasileño (que acumula una suba del 17,5% frente al dólar desde el balotaje del 25 de octubre), el atraso cambiario acumulado durante el año, la caída de los precios de los commodities y la necesidad de más divisas para el programa financiero de 2027. En ese contexto, señalaron que el Banco Central optó por intervenir menos y dejar correr el tipo de cambio de forma controlada para no perder reservas.