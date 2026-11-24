La actividad económica de Argentina ingresó formalmente en una recesión técnica al acumular dos trimestres consecutivos de caída. De acuerdo con el último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este martes por el INDEC, la economía registró en septiembre una caída del 1,2% en la comparación interanual.

Si bien el índice mostró una recuperación del 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada, este rebote no logró compensar los malos resultados de los meses previos y el tercer trimestre cerró con un saldo negativo.

El documento oficial detalla que la dinámica fue dispar según el sector. Cinco actividades registraron subas en septiembre, traccionadas principalmente por la explotación de minas y canteras, que creció un 11,1% interanual, seguida por electricidad, gas y agua con un 4,0%, y la construcción con un 3,5%.

Los sectores más golpeados por la recesión

En contraste, diez sectores mostraron retrocesos. El desplome más pronunciado se dio en la pesca, con una caída del 48,6%, seguido por la intermediación financiera, que bajó un 11,5%, y la industria manufacturera, que cedió un 1,8%. Estas tres actividades fueron las que más restaron al índice general.

A pesar del dato negativo de septiembre, el informe precisó que el acumulado de los primeros nueve meses del año mantiene un leve crecimiento del 1,0% en comparación con el mismo período de 2025.

La estimación de tendencia-ciclo, por su parte, no registró variaciones respecto al mes anterior, consolidando un escenario de estancamiento en el mediano plazo.