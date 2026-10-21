Ushuaia | Funcionario judicial le provocó lesiones graves a su esposa, le dieron tres años de prisión en suspenso y seguirá en libertad

Marcelo Guzmán fue condenado en Ushuaia, pero seguirá libre

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó hoy a Marcelo Damián Guzmán a tres años de prisión en suspenso por agredir a quien entonces era su esposa, la profesora de pilates Carla Kirstein, en un hecho ocurrido aproximadamente a mediados de mayo de 2021 en Ushuaia. El fallo lo consideró responsable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

La pena no implica su ingreso a prisión. Guzmán permanecerá en libertad, aunque deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta, entre ellas informar cualquier cambio de domicilio al Tribunal de Ejecución, someterse al cuidado del Patronato y abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. También deberá pagar las costas del proceso.

La sentencia establece, además, la prohibición de acercarse a Kirstein o mantener contacto con ella por cualquier medio durante ese período. La restricción contempla la posibilidad de que el fuero competente determine un régimen de comunicación en relación con la hija que tienen en común.

La denuncia pública y los antecedentes del caso

El caso había adquirido repercusión provincial en agosto de 2022, cuando Kirstein hizo pública su denuncia y relató situaciones de violencia psicológica y física que, según manifestó entonces, venía atravesando desde hacía aproximadamente dos años. En aquella oportunidad, contó que las agresiones habían escalado y expresó temor por su vida.

La mujer también señaló que se sentía en una situación de vulnerabilidad económica frente a su pareja, quien se desempeñaba como abogado dentro del Poder Judicial fueguino. En ese contexto, manifestó su deseo de regresar a la provincia del Chaco, donde tenía familiares y amigos.

Tras aquella denuncia, se había dispuesto una prohibición de acercamiento de 200 metros. El entonces juez de la Corte fueguina Ernesto Löffler, en cuya vocalía trabajaba Guzmán como relator, informó públicamente que el funcionario había sido desafectado de sus tareas mientras se esclarecían los hechos y avanzaba el proceso judicial.

La condena conocida ahora corresponde al episodio ocurrido en mayo de 2021. Durante el juicio, la fiscal de Género, Paula Schapochnik, había solicitado una pena de cinco años de prisión y el mantenimiento de las medidas de protección para la víctima. Por su parte, el defensor particular, Gabriel Ortega, pidió la absolución al sostener que no existían certezas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Guzmán.

Antes de conocerse el veredicto, el acusado hizo uso de sus últimas palabras, ratificó lo expresado por su defensor y sostuvo su inocencia.

La fiscal también dejó planteada la reserva de recurrir la decisión vinculada con la prescripción de otros dos hechos incluidos en la acusación. Sostuvo que esa resolución no se encontraba firme y pidió que quedara asentado que no retiraba la acusación por esos episodios.

El Tribunal estuvo presidido por Rodolfo Bembihy Videla e integrado por Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el miércoles 28 de octubre, a las 19 horas. Allí se expondrán los argumentos de los jueces para determinar la responsabilidad penal y establecer la pena impuesta.