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Tras finalizar su extensa gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV brindó declaraciones sobre su estado de salud y su futuro al frente de la Iglesia Católica. Al ser consultado por su recuperación luego de la cirugía a la que se sometió el pasado 13 de octubre, el Pontífice fue sincero: "No estoy al 100%, pero estoy bastante bien".

El Sumo Pontífice, de 71 años, se sometió a la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho debido a un tumor canceroso. Según relató, la enfermedad fue descubierta por casualidad durante un chequeo anual, cuando al principio solo se veía como una sombra en el pulmón.

"La primera noticia fue una sorpresa. No tenía síntomas. Me sentía bien", expresó Leo. Una vez confirmado el diagnóstico, decidió extirparlo de inmediato y manifestó su esperanza de que su experiencia sirva para que otras personas no teman a las revisiones médicas ni a buscar atención preventiva.

Al referirse a su proceso de recuperación, el Papa atribuyó su mejoría a los buenos médicos, la oración y una gran determinación personal. "La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado", afirmó.

Sin planes de renuncia y con la agenda intacta

Antes de someterse a la cirugía, León XIV había sido consultado sobre la posibilidad de tomar medidas respecto al liderazgo de la Iglesia en caso de quedar incapacitado. En aquel momento, indicó que no veía la necesidad de redactar instrucciones formales sobre los criterios de renuncia, algo que algunos expertos legales consideran necesario ante un escenario de coma irreversible.

"Creo que al final lo haré, pero ahora no veo la necesidad", señaló el Pontífice, quien agregó que nunca dudó de que estaría en condiciones de viajar a Sudamérica.

Asimismo, Leo demostró no tener prisa por nombrar nuevos cardenales que, en el futuro, elegirán a su sucesor. "Ya me ocuparé de eso", dijo, en una clara señal de que planea permanecer en el cargo por un tiempo prolongado.