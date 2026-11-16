El Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en el Congreso. La Secretaría Parlamentaria fijó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 18 de noviembre, con el objetivo de tratar la iniciativa antes del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.

En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales. En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien.

Para asegurar la aprobación, La Libertad Avanza evalúa impulsar una votación por capítulos en la Cámara baja. La estrategia busca separar las sanciones de aquellos puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición. El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política fuerte antes de la resolución internacional, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley, ya que también necesita la sanción del Senado.

La urgencia de la medida está vinculada con los procedimientos sancionatorios que la Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. El Gobierno había dispuesto en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y luego amplió el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva, por lo que en Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación con un marco legal más amplio.

Actualmente, la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, ya establece prohibiciones y penalidades. Contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, sanciones penales para actividades no autorizadas, restricciones para contratar con el Estado y la pérdida de beneficios impositivos.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio. La nueva norma alcanzaría a distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combinaría multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de las operaciones consideradas ilegítimas.