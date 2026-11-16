El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) firmaron un Convenio Específico de Prácticas Profesionales Supervisadas. El acuerdo, suscripto por el intendente Martín Perez y el rector Mariano Hermida, busca vincular la formación académica de los estudiantes con el trabajo en la administración pública.

En el marco de la firma, las autoridades mantuvieron una reunión con estudiantes del Instituto de Economía e Innovación (IDEI) que actualmente realizan sus prácticas en la Secretaría de Finanzas municipal. Durante el encuentro, los jóvenes dialogaron sobre su experiencia y los conocimientos adquiridos en el Estado local.

El convenio establece un marco de cooperación para el desarrollo de prácticas formativas, supervisadas y no rentadas. Las mismas contarán con el acompañamiento académico de la Universidad y el seguimiento de los equipos municipales. La iniciativa tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación.

El respaldo a la universidad pública

Durante el acto, el intendente Martín Perez destacó la importancia de abrir las puertas del Estado a los jóvenes. "Firmamos un convenio muy importante junto a la UNTDF para que las y los estudiantes del Instituto de Economía e Innovación realicen sus Prácticas Profesionales Supervisadas en el Municipio", señaló. Y agregó: "Abrir las puertas del Estado local para que den sus primeros pasos profesionales es una decisión política de apostar al desarrollo fueguino".

En esa línea, resaltó el rol de la casa de altos estudios. "Defendemos y valoramos profundamente nuestra universidad pública. La UNTDF es un orgullo para la ciudad y para toda la provincia porque garantiza que nuestra juventud pueda estudiar, formarse y proyectar su futuro sin tener que irse de la Isla", afirmó Perez.

Por su parte, el rector Mariano Hermida señaló que esta experiencia "permite a los estudiantes vincular los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria con situaciones concretas de la administración pública, fortaleciendo sus herramientas y competencias profesionales". Además, consideró que representa una oportunidad para que el Municipio "incorpore nuevas miradas y aportes" a sus equipos de trabajo.