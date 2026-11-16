La fractura entre la diputada nacional Marcela Pagano y la cúpula de La Libertad Avanza volvió a escenificarse en un duro cruce público. A través de la red social X, la legisladora, que abandonó el bloque oficialista hace meses para formar su propio espacio, apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo acusó de estar detrás de una red de negocios ilícitos.

"Hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos. En Corrientes, puertas adentro, dijiste que el presidente está loco y que lo maneja 'el pendejito de Caputo'. Armas estructura para quedarte con el sello, cara rota", apuntó Pagano contra Menem.

Pagano dio una catarata de acusaciones que apuntan al corazón del poder libertario. Calificó a Menem como "medio pelo Casta" y detalló lo que considera un esquema de corrupción comandado por él y su entorno.

En una serie de publicaciones, la diputada sostuvo que Menem estaba al tanto de las irregularidades en el caso Libra: "Siempre supiste que era una estafa. Cerimedo te lo advirtió a vos y a tu jefa. Igual siguieron adelante".

Asimismo, lo vinculó al manejo irregular de la Aduana: "Los contenedores de Aduana que manejas vos y tu familia. Esos que son de telas y ropa que se los 'donaban' a organizaciones sociales y que tenían el circuito de reventa armado para los chinos de Once y Avellaneda".

Pagano también apuntó contra la gestión de organismos clave. Sobre la obra social de las Fuerzas Armadas, aseguró que Menem "te llevaste casi $100 millones la primera semana de intervención con pagos de prestaciones inexistentes". Respecto al PAMI, denunció que "te apresuraste ni bien asumimos por quedarte con el organismo: 5% levantas por cobro y 15% por nuevas altas".

La legisladora no se detuvo allí y le atribuyó la salida de Nicolás Posse del Gabinete al supuesto afán de quedarse con el negocio del tabaco. También denunció la designación de casi 20 familiares con roles jerárquicos en el Estado, un préstamo millonario del Banco Nación a un sobrino suyo, y el uso de empresas de seguridad y limpieza propias en distintos organismos públicos.

El cruce terminó de sellar la ruptura. Pagano justificó su salida del bloque oficialista en su intento por "terminar con la Casta". "A mí me votaron para terminar con la Casta, no para mudarla a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tránsfuga es quien cambia de ideas para conservar el cargo, yo cambié de bloque para conservar las ideas", concluyó.