El Poder Ejecutivo nacional oficializó una serie de cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través del decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno introdujo modificaciones al Decreto 749/2024 con el fin de precisar el alcance de ciertas normas y destrabar la operatividad del régimen creado por la Ley de Bases.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. Entre los puntos centrales, el Ejecutivo decidió ampliar la definición de "proveedor local" para favorecer la integración de las empresas radicadas en el país.

De acuerdo con el texto oficial, para ser considerado proveedor local dentro del RIGI, ya no se atenderá a la nacionalidad ni a la residencia de los accionistas, ni a la composición del capital social de las personas jurídicas. El único requisito será que la empresa esté constituida y domiciliada en la Argentina, y que preste servicios o provea bienes a un Vehículo de Proyecto Único (VPU).

Venta de acciones y acceso a divisas

Otro de los ejes de la modificación apunta a darle mayor dinamismo a las operaciones societarias. El nuevo texto establece que la adquisición de acciones o participaciones de un proyecto adherido al RIGI por parte de terceros no alterará los derechos adquiridos ni implicará una nueva adhesión. Asimismo, aclara que esas compras no se computarán como inversión para alcanzar el monto mínimo exigido por el régimen.

El decreto también incorpora reglas específicas para las uniones transitorias de empresas (UTE) y permite que las sucursales dedicadas se conviertan en sociedades anónimas (S.A.) o sociedades anónimas unipersonales (S.A.U.) sin perder los beneficios ni alterar la fecha original de adhesión al RIGI.

En materia de divisas, el Gobierno amplió el abanico de fondos que se podrán computar para acceder al mercado de cambios. Ahora, además de las divisas ingresadas directamente por el proyecto, se podrán contabilizar los aportes o endeudamientos financieros externos que ingresen las sociedades matrices o los accionistas extranjeros, siempre que esos fondos se destinen efectivamente al proyecto y se registren con mecanismos de trazabilidad.

La normativa también ajustó las reglas para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Se estableció una distinción entre el cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto y los compromisos de inversión propios de cada una de sus etapas, fijando una fecha límite única para la verificación del monto total.

El decreto 1366/2026 entró en vigencia este lunes, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.