Robaron un camión de pollo congelado en Río Grande y advierten sobre posible ventas en redes sociales
Una investigación por el robo de cajas de pollo congelado de un camión derivó este viernes en tres allanamientos en Río Grande y en paralelo desde la Justicia pidieron abstenerse de comprar posiblemente esos productos en las redes sociales.
Según se informó, los procedimientos están a cargo de personal de la Comisaría Tercera y se llevan adelante en viviendas ubicadas en Ricardo Rojas al 1000, Antiguos Pobladores al 300 y Koyusca al 900.
En el marco de la investigación, la Justicia emitió además una advertencia dirigida a los vecinos para que se abstengan de comprar cajas de pollo de la marca Pollolín que sean ofrecidas a través de redes sociales. El pedido busca evitar la adquisición de mercadería que podría estar relacionada con el cargamento sustraído y prevenir su eventual comercialización.
Las actuaciones continúan bajo intervención judicial.
Por el momento, la Policía no informó si los allanamientos permitieron dar con productos ni si hubo personas identificadas o detenidas.
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