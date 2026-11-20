Una investigación por el robo de cajas de pollo congelado de un camión derivó este viernes en tres allanamientos en Río Grande y en paralelo desde la Justicia pidieron abstenerse de comprar posiblemente esos productos en las redes sociales.

Según se informó, los procedimientos están a cargo de personal de la Comisaría Tercera y se llevan adelante en viviendas ubicadas en Ricardo Rojas al 1000, Antiguos Pobladores al 300 y Koyusca al 900.

En el marco de la investigación, la Justicia emitió además una advertencia dirigida a los vecinos para que se abstengan de comprar cajas de pollo de la marca Pollolín que sean ofrecidas a través de redes sociales. El pedido busca evitar la adquisición de mercadería que podría estar relacionada con el cargamento sustraído y prevenir su eventual comercialización.

Las actuaciones continúan bajo intervención judicial.

Por el momento, la Policía no informó si los allanamientos permitieron dar con productos ni si hubo personas identificadas o detenidas.