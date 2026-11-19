A contrarreloj del vencimiento de la emergencia, el Senado dio sanción definitiva a una nueva ley para el sector de la discapacidad. Con 71 votos a favor, ningún rechazo y una sola ausencia, el Congreso aprobó una norma que derriba las pretensiones de ajuste que el ministro de Economía, Luis Caputo, había reservado para el Presupuesto 2027.

El texto aprobado establece que las prestaciones se actualizarán todos los meses siguiendo el índice de inflación. Para destrabar la crisis de los prestadores, fija un cronograma estricto. En un plazo de 30 días se debe publicar el calendario de pagos para saldar la deuda acumulada, y a los 90 días deberá estar cancelada en su totalidad.

Para acceder a la pensión, los solicitantes deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no superar los dos salarios mínimos de ingresos y atravesar una evaluación socioeconómica. El monto del beneficio equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Uno de los cambios más importantes es la compatibilidad laboral. Los titulares de las pensiones podrán tener un empleo formal o ser monotributistas (siempre que no superen los dos salarios mínimos) sin perder el beneficio. Además, la norma les garantiza un programa médico de cobertura de salud.

En paralelo, el Gobierno mantendrá las auditorías cruzadas entre Anses, Arca y Renaper. En caso de detectar irregularidades, las pensiones podrán suspenderse de forma preventiva.

El financiamiento correrá por cuenta del Ministerio de Salud. Si las partidas asignadas resultan insuficientes, se aplicarán compensaciones de otras áreas del Estado, garantizando que ningún beneficiario cobre en términos reales menos que en el presupuesto anterior.