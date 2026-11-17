Mediante un video Peña anunciaba su renuncia, pero luego fue destituido por un juicio político

La Justicia de Paraguay ordenó el traslado del expresidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, luego de que se conocieran las condiciones de privilegio en las que cumplía la prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial. El exmandatario, de 48 años, fue esposado y trasladado el lunes por la tarde, el mismo día de su cumpleaños, con casco y chaleco antibalas.

La decisión del juez Osmar Legal se produjo después de que se difundieran fotos de la suite que ocupaba Peña en la base militar, que incluía un gimnasio privado, un baño propio, una oficina bien amueblada y un amplio comedor. Según la orden judicial, el expresidente permanecerá recluido en Viñas Cué, separado de los demás detenidos.

El escándalo por el trato preferencial derivó en una rápida respuesta del nuevo gobierno; el presidente Pedro Alliana inauguró su mandato anunciando la destitución del comandante del regimiento, el coronel José David Daiub, tras las acusaciones de que Peña había recibido un trato de favor en dicho lugar.

Alliana, quien se desempeñó como vicepresidente de Peña, se comprometió a brindar a los fiscales todos los recursos que necesiten para investigar el colapso del banco. "Los paraguayos merecen saber la verdad", afirmó.

Peña se encuentra en prisión preventiva acusado de varios delitos, entre ellos lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La fiscalía alega que utilizó su influencia para desviar fondos públicos al Banco Ueno, una entidad utilizada por más de la mitad de los adultos paraguayos. El cargo de asociación delictiva, añadido el viernes, sostiene que lideró una organización que protegió a Ueno de la supervisión. El expresidente niega haber cometido delito alguno.