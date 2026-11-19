La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto (LLA), firmó este miércoles el dictamen del proyecto de reforma electoral integral tras una jornada de intenso debate y reuniones que pasaron por varios cuartos intermedios. El texto final incorporó modificaciones clave de último momento que reconfiguran el sistema político de cara a los próximos comicios.

La senadora Patricia Bullrich fue la encargada de informar los principales cambios introducidos a partir de las observaciones de los distintos bloques. El giro más importante fue la decisión de excluir el sistema de adhesiones (las llamadas "colectoras") y mantener el tradicional método D'Hondt para la distribución de bancas. "Hemos escuchado las distintas miradas y resolvimos volver al principio de un ciudadano, un voto, y al sistema proporcional que caracteriza a la Argentina", explicó la legisladora.

En cuanto a la publicidad electoral en radio y televisión, Bullrich indicó que se revisaron las disposiciones para "generar mayores condiciones de equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar que las posibilidades de difusión dependan exclusivamente de la capacidad de recaudación de cada partido". Además, se estableció que la designación de los parlamentarios del Mercosur quedará a cargo de las legislaturas provinciales (para los 24 distritos regionales) y del Congreso (para los 19 de distrito único).

El fuerte cruce por las PASO y la veda electoral

El punto de mayor fricción política se dio en torno a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la veda electoral. Bullrich planteó la necesidad de modificar las restricciones del artículo 71 del Código Electoral, que limita las actividades comerciales y culturales el día de los comicios, al considerar que responden a "un modelo de sociedad que ya no existe".

El senador José Mayans (PJ) fue el más duro con el proyecto oficialista. Si bien valoró que se hayan incorporado cambios, cuestionó que "la suspensión de las PASO se establezca únicamente para el año 2027". En ese sentido, lanzó una dura crítica: "Es una vergüenza que estén cambiando el sistema electoral para una sola persona. Es triste lo que están haciendo con el sistema democrático argentino".

Ante las quejas de la oposición, Bullrich aclaró que la única disposición de carácter excepcional será la suspensión de las PASO, mientras que el resto de las modificaciones (como las colectoras o la veda) tendrán vigencia permanente. El senador Fernando Salino también cuestionó la maniobra al recordar que la propuesta original del oficialismo sí contemplaba las listas colectoras: "Los que querían colectoras eran ustedes, y ahora ya no las quieren más".

Ficha limpia, Boleta Única y otros cambios

El dictamen que pasó a la firma también introduce otras reformas estructurales de fuerte impacto en la vida democrática: