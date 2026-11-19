Un hombre con alcoholemia positiva protagonizó esta madrugada un impactante choque contra un alumbrado público sobre la avenida Maipú, frente a la Casa Beban, en el cual resultó ileso.

El hecho se produjo alrededor de las 2:06, cuando el vehículo Toyota GR86 terminó chocando contra la columna, que cayó como consecuencia del impacto. Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y constató que el conductor, identificado como Aníbal Franco, recibió asistencia de personal sanitario, aunque no presentó lesiones que requirieran su traslado al hospital.

Uno de los datos relevantes del procedimiento fue el resultado del test de alcoholemia, que dio positivo. Esta circunstancia quedó incorporada a las actuaciones policiales.

Debido a los daños provocados en la infraestructura, también se hizo presente personal de la Dirección Provincial de Energía para evaluar el estado del alumbrado público y las consecuencias de la caída del poste.

La Policía Provincial realizó las actuaciones correspondientes para documentar el siniestro.