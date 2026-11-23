Llega el operativo de salud visual gratuito para niños y adolescentes en Tierra del Fuego
El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación pondrán en marcha el operativo de salud visual del programa federal "Ver para Ser Libres". La iniciativa recorrerá las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande con el objetivo de brindar atención oftalmológica y entregar lentes de forma gratuita a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.
La atención se realizará por orden de llegada, en el horario de 9 a 17 horas, en distintas escuelas, gimnasios y centros deportivos de la provincia. A continuación, el cronograma completo por localidad:
Cronograma en Ushuaia
Lunes 23 de noviembre: Gimnasio Ana Giró (Monseñor Scriva 1382).
Martes 24 de noviembre: Escuela N.º 30 Oshowia (Av. Leandro Alem 2091).
Miércoles 25 de noviembre: Casa del Deporte (Hipólito Yrigoyen 2206).
Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Escuela N.º 41 (Bahía de los Abrigos 3050).
Miércoles 2 de diciembre: Escuela N.º 47 (Cabo San Pío 690).
Jueves 3 y viernes 4 de diciembre: Colegio Los Andes (Felipe Romero 205).
Cronograma en Tolhuin
Lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre: Colegio Trejo Noel (Santiago Rupatini 379).
Cronograma en Río Grande
Lunes 23 y miércoles 25 de noviembre: Gimnasio Raúl Muriel (Av. San Martín 2800).
Martes 24 de noviembre: Colegio Alicia Moreau de Justo (Ramón Díaz Chacra 64).
Jueves 26 de noviembre: Escuela N.º 42 (Gregoria Matorras 3920).
Viernes 27 de noviembre: Escuela N.º 46 (Playero Blanco 268).
Lunes 30 de noviembre: Escuela N.º 4 Remolcador ARA Guaraní (Oroski y Yourka).
Martes 1 de diciembre: Colegio Antártida Argentina (Chawr y Koyuska).
Miércoles 2 de diciembre: Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas (Monte Independencia 261).
Jueves 3 de diciembre: Casa del Deporte (Nuestra Señora de Itatí y Las Azucenas).
Viernes 4 de diciembre: Escuela N.º 2 Benjamín Zorrilla (Av. Manuel Belgrano 683).
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