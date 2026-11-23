El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación pondrán en marcha el operativo de salud visual del programa federal "Ver para Ser Libres". La iniciativa recorrerá las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande con el objetivo de brindar atención oftalmológica y entregar lentes de forma gratuita a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La atención se realizará por orden de llegada, en el horario de 9 a 17 horas, en distintas escuelas, gimnasios y centros deportivos de la provincia. A continuación, el cronograma completo por localidad:

Cronograma en Ushuaia

Lunes 23 de noviembre: Gimnasio Ana Giró (Monseñor Scriva 1382).

Martes 24 de noviembre: Escuela N.º 30 Oshowia (Av. Leandro Alem 2091).

Miércoles 25 de noviembre: Casa del Deporte (Hipólito Yrigoyen 2206).

Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Escuela N.º 41 (Bahía de los Abrigos 3050).

Miércoles 2 de diciembre: Escuela N.º 47 (Cabo San Pío 690).

Jueves 3 y viernes 4 de diciembre: Colegio Los Andes (Felipe Romero 205).

Cronograma en Tolhuin

Lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre: Colegio Trejo Noel (Santiago Rupatini 379).

Cronograma en Río Grande