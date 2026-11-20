El Senado de la Nación otorgó media sanción este jueves al proyecto que crea el nuevo régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria. La votación terminó con 42 votos positivos y 24 negativos, por lo que el texto ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.

La normativa introduce un cambio de paradigma para el sector al habilitar la participación de buques extranjeros en el transporte de cabotaje. Sin embargo, el texto contempla excepciones al reservar determinados servicios estratégicos exclusivamente para embarcaciones de bandera nacional.

Además de la apertura parcial, el proyecto establece estrictos controles de seguridad y requisitos laborales que deberán cumplir las naves extranjeras para poder operar. Para compensar el impacto en el sector local, incorpora beneficios tributarios destinados a los armadores argentinos y modifica el régimen aduanero vigente.

La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal), una de las autoras del proyecto, informó que el dictamen final incorporó cambios sustanciales al texto original. Según detalló, la iniciativa sancionada incluyó modificaciones aportadas por diferentes legisladores durante el debate, con el objetivo de lograr los consensos necesarios para su aprobación.

Qué pretende el proyecto de Ley

El Secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, explicó en una serie de tuits que el objetivo central de la ley es abaratar la logística federal ya que actualmente, más del 90% de la carga del Noreste argentino (NEA) viaja en camión, a pesar de que el transporte por barcaza cuesta un 32% menos. Con la apertura, la producción de granos, fertilizantes, contenedores, madera y arena podrá ir por agua.

Según el funcionario, en Misiones, enviar un contenedor desde Eldorado a China por el río cuesta unos 2500 dólares, frente a los 3600 dólares por tierra. A su vez, en Chaco y Formosa, los convoyes paraguayos —que operan más de 3.000 barcazas frente a las apenas 30 de la Argentina— ya no necesitarán una excepción para llevar carga nacional hacia Rosario.

En el centro del país, el 89% de los granos que salen de Entre Ríos por cabotaje se dirigen al Gran Rosario, mientras que los fertilizantes bajan desde Bahía Blanca por el Paraná. En Neuquén, Vaca Muerta demanda 6 millones de toneladas de arena al año que hoy viajan más de 1.200 kilómetros en camión; por agua, el flete se reduce a la mitad y una sola barcaza reemplaza hasta 80 camiones.

Para Tierra del Fuego, la norma representa una oportunidad para mejorar la frecuencia y reducir costos. La industria fueguina depende del movimiento de contenedores hacia Buenos Aires. Tan solo en 2025, Ushuaia movió unos 34.700 contenedores por cabotaje, dijo el Secretario.

En tanto, el texto incorpora incentivos para la marina nacional. El combustible de los buques de cabotaje dejará de pagar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) y el CO2, igualando la competencia con los navíos extranjeros que cargan en Paraguay o Montevideo. Además, los armadores argentinos contarán con una alícuota de Ganancias del 25% y amortización acelerada.

En materia laboral, se aplicará la ley de la bandera con el piso del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Pasados los 180 días, las embarcaciones deberán priorizar la contratación de tripulantes argentinos o residentes.

La norma también agiliza los trámites aduaneros mediante la admisión temporaria de contenedores, el despacho en origen y el removido digital.