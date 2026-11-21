Los servicios digitales y de carga del sistema SUBE estarán interrumpidos a nivel nacional este domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00 del mediodía, debido a tareas de mantenimiento y actualización técnica.

Según informó el organismo oficial, durante esa franja horaria no funcionarán la compra ni la acreditación de cargas (tanto electrónicas como presenciales), la App SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial ni la línea de atención telefónica. Además, quedará fuera de servicio la consulta de arribo de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO.

Ante la imposibilidad de realizar operaciones durante la mañana del domingo, las autoridades recomendaron a los usuarios cargar sus tarjetas físicas o digitales con anticipación para evitar inconvenientes al viajar en el transporte público.