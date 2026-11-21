El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) sacudió esta semana a la industria del entretenimiento digital, pero dejó abierta la principal incógnita para millones de usuarios: cuándo llegará el título a PC. Tras su estreno el jueves en consolas de actual generación —PlayStation 5 y Xbox Series X/S—, la esperada versión para computadoras se perfila para 2027, aunque Rockstar Games todavía no oficializó una fecha exacta.

Según informó la agencia Reuters en base al balance inicial de la compañía, Rockstar anunció que las ventas minoristas alcanzaron la cifra récord de 3.790 millones de dólares al cierre del día de lanzamiento, con aproximadamente tres cuartas partes de las copias vendidas en PlayStation 5 y el resto en Xbox. En ese mismo reporte, se consignó que se espera el desembarco en PC recién para el próximo año.

Qué se sabe oficialmente sobre GTA 6 en PC

A diferencia de otras franquicias que estrenan en simultáneo en todas las plataformas, Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive, mantuvieron su estrategia histórica de priorizar primero las consolas. En el comunicado oficial de lanzamiento difundido esta semana, el estudio confirmó la disponibilidad únicamente para tiendas de PlayStation, Microsoft y Rockstar Games en consolas, sin mencionar requisitos técnicos ni preventas para computadoras.

Sin embargo, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, reconoció recientemente ante accionistas que el mercado de PC se vuelve "cada vez más importante" para la compañía, alimentando las expectativas de una conversión más rápida que en entregas anteriores. En esa línea, informes de la industria publicados por medios especializados como GamesBeat señalan que el estudio apuntaría a lanzar el juego en PC durante el primer trimestre de 2027 (entre enero y marzo), aunque desde la desarrolladora evitaron confirmar ese cronograma.

El impacto comercial de GTA 6 estuvo acompañado por una recepción crítica sin precedentes tras 13 años de espera y un presupuesto estimado en mil millones de dólares. El juego alcanzó una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic, la puntuación más alta registrada para un título individual, impulsada por el nivel de detalle de su mundo abierto.

Entre las mecánicas que sorprendieron a los primeros jugadores se destacan la posibilidad de personalizar interiores, bucear para explorar naufragios, catalogar hasta 62 especies de aves y gestionar recursos básicos como cargar combustible en los vehículos antes de escapar de una policía con inteligencia artificial mejorada.