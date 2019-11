Vecino de Ushuaia alerta sobre estafas telefónicas

Un vecino de Ushuaia alertó hoy sobre estafas telefónicas que se están realizando en el nombre de una compañía de seguro, donde los estafadores solicitan información de las tarjetas de créditos para luego realizar compras a nombre del titular.

En diálogo con el programa "El Ángel de la Radio" de FM Espectáculo, Alejandro contó que “el día jueves de la semana pasado me pasó algo insólito cuando me llamaron de una empresa de seguro pidiéndome todos los datos y preguntándome si usaba tarjetas de créditos”.

“Me pidieron todos los datos de la tarjeta, todos los números de las tarjetas de crédito, y el código de seguridad del dorso. Yo les di todo, pero menos mal que mi tarjeta no contaba con saldo para ingresar, porque me hicieron una compra de 10 mil pesos y al no acceder me llamaron de la tarjeta VISA”, dijo.

“Esta empresa no existe y te desvalijan, te hacen una deuda millonaria”, agregó.

En ese sentido, remarcó que durante la llamada “lo que más me hizo ruido es el pedido de información de la tarjeta código del dorso de la tarjeta. Todo eso me lo pidieron por teléfono y accedí pensando que nunca me iba a pasar”.

Alejandro indicó que tras el llamado de la tarjeta VISA, él decidió dar de baja esa tarjeta, antes de que se siga cometiendo compras a su nombre. “Esto es para avisarle a la población y a los adultos mayores que tengan cuidado, que no hagan nada por teléfono y si quieren hacer algún seguro que vayan a los bancos”, recomendó.