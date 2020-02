El Gobierno y los sindicatos estatales comenzaron las paritarias libres

El Gobierno y los sindicatos ATE, UPCN, SUTEF y ATSA comenzaron con las reuniones paritarias libres, en donde se pone en la mesa los incrementos salariales, condiciones laborales, y viviendas.

El encuentro se inició el debate sobre cuestiones salariales; habitacionales; bienestar y salud; política pedagógica y de formación docente.

El ministro de Trabajo, Marcelo Romero, reiteró la importancia de apertura del diálogo entendiendo que “hace 4 años no se realizaban estos encuentros con el sector docente en este caso, y restablecer los diálogos y generar los espacios físicos y de debate en un marco de acuerdos, respeto y tolerancia, para que todos puedan expresar a sus representados, da una pauta de la trascendencia que tiene la apertura de las distintas paritarias con los sectores públicos de la provincia”.

Por su parte, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, remarcó el significado de lo que implica paritarias, asegurando que “en esa discusión todos somos pares y en los últimos 4 años, no se ha reconocido al otro, no se lo ha respetado y principalmente no se le ha dado la posibilidad que esté en igualdad de condiciones para hablar con el ejecutivo y discutir sobre algunos temas y esto ha sucedido con la docencia a nivel provincial y federal”.

“Entendemos que hay que tener en cuenta temas como la infraestructura y condiciones de trabajo, el bienestar docente, la salud profesional docente que es un tema postergado y en esto estamos trabajando con el ministerio de salud pero también lo hemos planteado al sindicato” observó la funcionaria.

En el encuentro, Cubino dijo que “también hablamos sobre el acceso a la vivienda para reconocer a la docencia en todas sus dimensiones y eso es fundamental para nuestro proyecto político como provincia, que tiene que ver con la importancia que tiene la educación para la transformación de los pueblos”.

Finalmente Cubino reiteró que “está toda nuestra voluntad de contar con el respaldo económico para el plan progresivo de la recuperación del salario durante todo el año e ir avanzando en ese incremento”.