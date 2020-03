Coronavirus: El Gobierno nacional decidió no suspender las clases

"La medida que quizás mas consenso tuvo fue vinculado con el no cierre de los establecimientos educativos, y consideramos todo que no solo es un impacto social considerable, sino que no tiene ninguna potenciabilidad en cuidar la salud", dijo el ministro de Salud, Ginés González García en una conferencia realizada esta tarde.

Solo Jujuy y Misiones suspendieron las clases durante dos semanas, para evitar la propagación de la pandemia."Consideramos que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable, pero cuando no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Para eso se requiere a los adultos para cuidarlos, lo cual aumenta el riesgo para los adultos. Los chicos además deambulan por la calle, por los shoppings, por los cines. Con lo cual hasta podría ser desde el punto de vista del control de la epidemia, contraproducente", explicó el funcionario.

En caso que haya un caso autóctono, el ministro de Salud se mostró calmo y advirtió: “Tenemos la obligación de prepararnos lo mejor posible”.