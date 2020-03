La Clínica San Jorge pide no asistir "por motivos que no sean absolutamente necesarios"

El sanatorio tomó una serie de medidas por la pandemia del coronavirus y comunicó que "no se otorgarán nuevos turnos hasta nuevo aviso".

La Clínica San Jorge pidió no asistir al lugar "por motivos que no sean absolutamente necesarios" ante la pandemia del coronavirus, en el cual aún no hay casos confirmados en Ushuaia.

"Ante el presente brote de coronavirus, y con el objetivo de optimizar las medidas de prevención, recomendamos a todos los pacientes no asistir al consultorio o nuestra Clínica si no es por motivos absolutamente necesarios", comunicó.

Por tales razones las consultas por motivos que" no sean absolutamente necesarios y los siguientes exámenes rutinarios deben ser postergados":

► Controles de niños sanos.

► Controles periódicos de salud.

► Controles oftalmológicos.

► Controles postoperatorio de cirugías sin puntos.

► Consultas para control de patologías crónicas sin complicaciones ni descompensadas.

► Controles traumatológicos o ginecológicos que se puedan posponer.

"Por este mismo motivo la agenda de turnos queda restringida y no se otorgarán nuevos turnos hasta nuevo aviso", informó el sanatorio y reconoció que "esta decisión causará inconvenientes a nuestros usuarios -y pedimos disculpas por ello-, pero lamentablemente la situación requiere de este tipo de medidas que son por el bien de toda nuestra comunidad".