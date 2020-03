El vicepresidente de Puertos habló sobre la situación de contenedores y turistas

El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez,se refirió a la situación portuaria de Ushuaia en donde aseguró que se está garantizando la descarga de contenedores para el abastecimiento de la ciudad como así también el cumplimiento de la cuarentena obligatoria para los buques.

El funcionario dijo que "independientemente de las medidas de seguridad y sanitarias que tiene el Puerto, ya desde el conocimiento de este virus nosotros empezamos a ajustar y tomar medidas cada vez más restrictivas”, como por ejemplo que “hace más de veinte días que los extranjeros que no tenían una permanencia mayor a catorce días de la salida de una de las zonas consideradas de riesgo no están ingresando al Puerto y tampoco a la zona de catamaranes”.

Con relación a las medidas que se están tomando con los pasajeros, Ramírez explicó que “conforme a los primeros DNU que se sacaron, la adhesión que tuvo el Gobernador más las medidas restrictivas que se adoptaron en la provincia, fuimos implementando y aplicando lo requerido. No entró ningún barco de turismo que no cumpliera con los catorce días de aislamiento, aún siendo barcos de cabotaje, es decir, aquellos que salen del puerto con turistas y van al sector antártico argentino”.

“Con respecto a los buques de gran porte, ellos tenían más de catorce días de navegación y los controles sanitarios eran muy estrictos dentro del barco. Si no había una declaración jurada firmada por el capitán del barco y el médico a bordo que lleva un registro de cada pasajero, al buque no se le daba la posibilidad de bajar planchada para que pudieran circular los pasajeros.”, sostuvo.

También confirmó que “desde hace diez días atrás no se permite el descenso a ninguno de los pasajeros extranjeros. De los barcos solo podían descender aquellos turistas que tenían vuelo confirmado y con el asiento ya chequeado”.

En este sentido, habló sobre los operativos que se vienen llevando a cabo y dijo: “si había un pasajero que no tenía vuelo ese día, tenía que permanecer en el barco, no se bajaba ni la tripulación ni nadie, todos bajaban con el check in hecho”. “El domingo pasado se realizó un operativo con un vuelo charter en conjunto con la PSA. Llegó un colectivo acompañado de Prefectura y de la PSA para garantizar que los pasajeros ingresaran a la zona de preembarque sin contacto con otras personas. La idea era mantener un sincronismo con la gente de INFUETUR (Instituto Fueguino de Turismo) y la gente de Salud que trabaja muchísimo para no generar saturación en el Aeropuerto ni riesgo de contagio”, agregó.

En cuanto a la cuarentena obligatoria nacional, el Vicepresidente sostuvo que eso "no cambió mucho el tema de las medidas restrictivas porque estamos dentro de lo que se llaman las excepciones, pero nosotros lo que estamos haciendo es la operatividad de los containers y los buques pesqueros para sostener la productividad y abastecimiento de la provincia. Lo que estamos haciendo es ordenar lo que es el ingreso del personal estiva, la mano de obra que trabaja duramente en el Puerto para poder descargar los contenedores, teniendo en cuenta que un buque carguero tarda más de veinte días en venir y sanitariamente está perfectamente controlado. Un buque pesquero está sesenta días en altamar, así que están garantizados los días de aislamiento”.

Finalmente, explicó que “queda un barco en la rada cumplirá el 22 de marzo los catorce días de aislamiento. Los pasajeros están en perfectas condiciones de salud, no tienen ningún problema. No han ingresado a puerto, pero la condición para que ese barco pueda descender es que tengan el vuelo confirmado con el asiento asignado. En el caso de que el pasajero no tenga el vuelo confirmado, el buque se irá a otro destino. Esto es una maniobra conjunta con el INFUETUR, con Salud y con todo el apoyo de la gente de Aduana, Sanidad y Prefectura”.