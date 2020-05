Tras 60 días de cuarentena, los comercios de Ushuaia abrieron sus puertas

Tras 60 días de puertas cerradas por la cuarentena obligatoria, muchos de los comercios de Ushuaia abrieron este lunes bajo estrictas medidas de seguridad e higiene debido a la atención al público en los locales y los casos de coronavirus que golpearon a la capital provincial.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, explicó que la jornada estuvo focalizada, por un lado, en la reapertura y por el otro en acondicionamiento de los negocios para cumplir con el protocolo sanitario. “Fue día complicado de actividades. Sabemos que la mayoría estaba más que abriendo, preparando sus negocios y calculamos que este martes vamos a hacer un recorrido telefónico de todos los comercios”, dijo.

En esa línea, la representante mercantil señaló que los comerciantes “sabíamos teníamos que tener la mampara, rendir el curso de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sobre buenas costumbres del coronavirus, y todo eso hace que uno se vaya preparando con un poco más de tiempo. Es una nueva modalidad de ventas y tenemos que estar preparados tanto el personal como los clientes”, y destacó que con la reapertura “estamos felices porque era algo muy deseado por muchos”.

Consultada por Ushuaia 24, acerca de los comercios que aún están esperando volver a trabajar como ser gimnasios, salones de eventos y estéticas, Fernández informó que desde la Cámara se está trabajando “trabajando con el COE (Comité Operativo de Emergencia) y presentamos en la Municipalidad a medida que vamos teniendo, con el objetivo de que la mayor cantidad abra sus comercios”.

Por otro lado, la Presidenta del sector se esperanzó en que la actividad comercial tome un repunte durante la temporada de invierno. “Somos conscientes que tenemos una capacidad y una oferta en cuanto a comercio superior porque permanentemente contamos con el turismo y en esta temporada de invierno esperamos que se mueva, poquito, pero que se mueva porque es una necesidad”.

En ese sentido, recordó que al vivir en Ushuaia “nos aísla el ser tan autodependientes y si no tenemos vuelos no tenemos turismo y va a ser bastante complicado", no obstante "esperamos que tengamos una temporada y es el momento es que todos tenemos que ser responsable, cuidarnos, y cuidar a los clientes sabiendo que es paso a paso y demostrar que es una ciudad cuidada para que nos puedan llegar a visitar y que nos podamos mover tranquilamente”, concluyó.