El Municipio de Ushuaia reclama nuevamente 375 millones de pesos de coparticipación

Nuevamente la Municipalidad de Ushuaia hizo un reclamo millonario al Gobierno Provincial en concepto de coparticipación nacional, provincial y regalías hidrocarburíferas. El secretario de Economía y Finanzas, Gustavo Rodríguez, señaló que la deuda alcanza los 375 millones de pesos.

El funcionario dijo que esa deuda "implica dos meses y medio aproximadamente de la masa salarial de Ushuaia, incluyendo Concejo Deliberante y todas las dependencias municipales. Si a esos 375 millones le sumamos la deuda impositiva y de tasas por servicios que también mantiene el Gobierno provincial, supera los 700 millones de pesos. Y eso es mucho más que lo que reconoce el Gobernador”.

En otro orden, desmintió que la demora en el envío de fondos ronde la cantidad de días que declaró el gobernador Gustavo Melella. “De haber logrado una regularidad, haber mejorado la situación, haber achicado los días de atraso como manifiesta el Gobernador y el Ministro, la deuda ha aumentado en más de 100 millones de pesos en tan solo un mes y el tiempo de atraso asciende al doble de lo que dijo en una entrevista periodística. Y la verdad es que oscila entre los 35 y 40 días, depende de si depositó algo en las cuentas o los días en que no depositan nada. La deuda en ese momento estaba alrededor de 250 millones de pesos por coparticipación, ahora es de 375. La Nación envía todos los días fondos a la provincia, que son de los Municipios, por lo que no se entiende esta demora en transferirlos. Son recursos municipales y de los vecinos y vecinas de Ushuaia”.

“Nosotros ya remitimos carta documento, no sólo pidiendo la cancelación de la deuda sino la información sobre la recaudación provincial que debiera ser pública y no está publicada. Lo solicitamos en el marco de la ley de acceso a la información, pero todavía no hemos recibido respuesta correspondiente”, informó Rodríguez.

“No puedo hablar sobre las intenciones del gobernador con sus declaraciones, lo que sí puedo decir es que la deuda con el municipio de Ushuaia sigue creciendo, que están incumpliendo el acta acuerdo que se firmó en el Superior Tribunal de Justicia entre el gobierno de la Provincia y los Municipios. Allí se establecen plazos concretos y ninguno se está cumpliendo”, manifestó Rodríguez en declaraciones radiales.

Destacó, con sorpresa que “el Gobernador señala que le va a pedir al ministro de economía que publique todos los datos, como si fuera un favor hacia la comunidad. Y esa es información pública y debiera publicarla diariamente”.

Sobre los compromisos económicos que tiene el Municipio, el Secretario de Economía aseguró que “esto los está complicando, porque la incertidumbre a la que nos somete esta actitud sobre el giro de coparticipación, esta incertidumbre financiera, nos obliga a tomar decisiones de cómo cancelar pagos casi minuto a minuto, con dificultades para la planificación”.

“Pagamos los aguinaldos, de acuerdo a lo que es costumbre, en tiempo y forma cumpliendo con el Convenio Municipal, pero ahora nos queda el desafío de pagar los sueldos en el tiempo correspondiente. La coparticipación nacional está llegando y la Provincia no transfiere esos fondos y eso nos preocupa mucho”, explicó Rodríguez.