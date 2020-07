Vuelven a abrir jardines maternales e institutos de idiomas 

El Jefe de Infectología del Hospital Regional Ushuaia, Dr. Leandro Ballatore, confirmó hoy que los jardines maternales e institutos de idiomas volverán a las actividades tras la aprobación del Comité de Emergencia (COE) en cuanto a los protocolos para evitar la propagación del coronavirus.

Ambas actividades estuvieron paralizadas desde el inicio de la cuarentena en marzo y desde el próximo lunes volverán a las actividades tras aprobarse las resoluciones. “En el día de hoy sale la resolución que se aprueba el inicio de actividades en los institutos de idiomas junto con los jardines maternales. Son instancias que se vieron retrasadas porque por un lado tenían una indicación de no comenzar la actividad, y se los evaluaba del Ministerio de Educación, pero sí tenían la habilitación de Comercio. La intención no es frenar la actividad que no sea segura, pero hay situaciones que necesitan un análisis más profundo”, explicó en el programa GPS de Radio Nacional Ushuaia.

El profesional anotó los protocolos tienen como objetivo “disminuir la transmisión del virus de una persona que lo tiene y no lo sabe. Todo ronda en mantener la distancia, el uso de tapabocas, que no haya una aglomeración de personas donde la superficie no permita que se permita el distanciamiento. En los institutos de idioma se suman estas características y se agrega, que también se planifica para lo que va a ser educación formal y especial, el intercalado de bancos dejando filas libres en forma de cruz e incluso también se propuso, dependiendo de cada caso puntual, que la concurrencia sea fraccionada”.

“Esto es pensando en la seguridad de todos los ciudadanos y tener todos los elementos de seguridad”, remarcó.