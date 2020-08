Brasil autoriza tests vacuna Johnson & Johnson contra el coronavirus

El gobierno de Brasil autorizó la realización de tests con la candidata a vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson.

Los exámenes de la fase 3 serán realizados a 7000 voluntarios en los estados de San Pablo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia y Rio Grande do Norte, informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), dependiente del ministerio de Salud. Anvisa no precisó cuándo se dará inicio a los exámenes.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro destinó un crédito de cerca de 400 millones de dólares para el laboratorio británico AstraZeneca y organismos de pesquisa brasileños para desarrollar la vacuna de la Universidad de Oxford.

Además de los permisos para las potenciales vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca Anvisa también dio luz verde a los estudios en Brasil de los fármacos desarrollados por el laboratorio chino SinoVac y el que elaboran conjuntamente el estadounidense Pfizer el alemán BioNTech.