Continúa la convocatoria para donar sangre en el Hospital Regional Ushuaia

La convocatoria para realizar la donación de sangre en Hospital Regional Ushuaia continúa abierta para aquellos que quieran ayudar a otras personas. Desde la cuarentena, se estableció un sistema de turnos para poder elegir en qué momento se puede ir al Banco de Sangre.

La técnica de Hemoterapia del nosocomio, Elizabeth Ponce, explicó ayer el nuevo sistema que se implementó para poder realizar la donación. “A partir de marzo, con todo lo que era la cuarentena, pensábamos cómo hacer para el donante de sangre se sienta cuidado y pueda acercarse al Banco de Sangre. Luego de la cuarentena, en el distanciamiento social continuamos con los turnos porque esto ayuda a mantener la distancia y el número de cantidad de personas tanto en la sala de extracción de sangre como la espera, y nos dio un muy buen resultado”, destacó en el programa Antes Que Sea Tarde de FM Master’s.

La profesional dijo que el sistema de turnos permanecerá “a futuro cuando todo esto pase (por el coronavirus) porque es un compromiso de la persona el de elegir el horario y ver cuándo puede acercarse”.

Para sacar el turno puede entrar a la pagina de Facebook de Banco de Sangre HRU; un email a [email protected] o al 441039 de 8 a 11 de la mañana. “Es muy simple, tienen que poner que quieren donar sangre y nosotros les hacemos unas simple preguntas y luego de eso con los datos personales formulamos un permiso de circulación para estar en el hospital”, señaló.

Para la tranquilidad de los donantes, Ponce precisó que el protocolo indica que “cuando viene un donante, y si llegara a tener un síntoma compatible con COVID-19, se llama a la guardia o al 107 para poder darle seguimiento a ese donante. En ese caso se esteriliza todo, y se repasa todo, y hasta que no se habilite, no podemos ingresar. No es común que suceda este tipo de situaciones, eso ya dejó de pasar y hoy en día estamos seguros. Igualmente pedimos el tapabocas bien ubicado en la cara”.

Los requisitos para la donación son:

• Ser mayor de 18 años de edad, y desde los 16 con el consentimiento de los padres.

• Pesar más de 50 kilos y no contar con piercing y tatuajes durante el ultimo año, cirugías y endoscopia durante los últimos 6 meses.

• Si tuvo fiebre o dolor de garganta, o contacto con algún sospechoso no acudir al Banco de Sangre, y estar en ayunas.

“Si están tomando una medicación no suspender el tratamiento, sino que simplemente nos avise. La donación se puede realizar cada tres meses, para regresar con sus valores químicos”, indicó la técnica del área de salud.

“En este periodo, podemos decir que hay 400 personas que se acercaron al Banco de Sangre y el 50% hizo efectiva la donación de sangre. Tenemos nuestros donante habituales y tenemos donante nuevos porque obviamente, en la primera etapa, estábamos más libre del trabajo actividades cotidianas”, informó.