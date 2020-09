Concejo: La oposición y el oficialismo debatieron el pedido de 100 millones para comprar máquina vial

Los concejales de Ushuaia realizaron hoy la 5 sesión ordinaria del año y sin duda uno de los temas más importantes fue el pedido del Ejecutivo municipal para que la ciudad tome una deuda de 100 millones de pesos para comprar una máquina de asfalto.

El debate, que fue transmitido por Facebook Live, tuvo la participación del oficialismo y la oposición quienes marcaron sus firmes diferencias a la hora de dar curso al asunto 534 el cual finalmente fue trasladado a comisión por su análisis, por no contar los dos tercios de su aprobación.

El primero en hablar fue el presidente Juan Carlos Pino, quien defendió el endeudamiento “el Estado tiene que seguir avanzando. En nuestra ciudad existen dos empresas que hacen este asfalto; Dos Arroyos y Canga, y en muchas ocasiones que cada vez que algunas de estas empresas están contratadas por Vialidad Nacional, Vialidad Provincial u otras provincias, la ciudad no tiene asfalto. Celebro que el intendente haya tomado la decisión de comprar la planta propia para hacer asfalto. Podemos discutir si es mucho o poco, el empréstito, pero no tengo dudas de que la ciudad necesita tener su planta de asfalto porque significa un ahorro para la ciudad y además se acotarían los tiempos por los trámites administrativos”.

“Podemos tener muchas discusiones y la podemos tener en la comisión, pero en mi caso particular siempre hemos planteado esta situación y es la primera vez que se plantea que la ciudad tenga su propia planta de asfalto”, agregó.

Por su parte, el concejal del Movimiento Popular Fueguino, Ricardo Garramuño, celebró enterarse en la sesión que la deuda es por una máquina de hacer asfalto, y no maquinarías viales como se anunciaba. “Son 100 millones de pesos para comprar un horno que fabrique asfalto, solamente la máquina tiene incluido todos los componentes, pero dice que no está el IVA”, manifestó y objetó que la compra esté establecida por el Banco de Inversión que podría poner la máquina en dólares.

“Si va a comisión vamos a evacuar todo este tipo de dudas y esperemos que los funcionarios se hagan presentes para poder explicarnos cómo va a ser la operatoria de leasing”, dijo el opositor y aclaró que “no vaya ser que nos pongan como enemigos públicos que no queremos que se asfalte las calles, sino que en estas condiciones no nos sentimos cómodos. Las calles hay que arreglarlas y está a la vista que Ushuaia está llena de cráteres como la Luna”.

La concejala Laura Avila del Frente de Todos, dijo que “la mayoría de bancos entregan prestamos para emergencias sanitarias, y que el Ejecutivo haya podido conseguir un crédito para asfalto para traer mejor calidad de vida a los vecinos, es muy valorable”.

Por otro lado, la oficialista encendió el debate al decirle a Garramuño que “es como si vinieran los 60 mil vecinos a las puertas de nuestra casa en el Concejo Deliberante y digan que necesitan mejorar las calles que ellos necesitan”, y citó comentarios de Facebook en donde la oposición reclama para que reparen los baches y los lugares públicos.

“Tenemos las herramientas en nuestras manos y la solución no es para el intendente, sino para los vecinos”, dijo Avila para luego apuntar a que se diga a los vecinos “quienes acompañan soluciones”.

Ante esto Garramuño, recordó el acompañamiento de la oposición a los pedidos millonarios que aprobó el Concejo para el Ejecutivo municipal, como así también el Impuesto Vial en las patentes por el cual se paga para reparar las calles. “Si el Ejecutivo no sabe como utilizar las herramientas, no es la culpa del Concejo Deliberante. El que está fallando es el Ejecutivo y ya que se tomó el trabajo de ver los comentarios, tómense el tiempo para ver todas las herramientas que hemos dado”.” Si hay una inoperancia del Ejecutivo municipal, el responsable no es el Concejo Deliberante”, agregó.

En tanto, Juan Manuel Romano (FORJA) reprochó que “a simple vista, existen dudas respecto del articulado del proyecto de ordenanza. La concejala decía de decirles a los vecinos quiénes son los que no acompañan este proyecto, díganle que el primero que no acompañó fue Juan Manuel Romano y voy a ir a la casa del vecino a aclarar el porqué de no acompañar en esta primera instancia”.

