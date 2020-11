Basombrío pidió extremar las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Adriana Basombrío, pidió hoy a los ushuaienses extremar las medidas de prevención personal para evitar el contagio de COVID-19 e hizo un llamado “a tomar conciencia de la necesidad cuidarnos a nosotros mismos y a las otras personas”.

La profesional realizó la advertencia debido a la gran cantidad de contagios y decesos registrados recientemente en la provincia y en la ciudad. “La circulación comunitaria del COVID-19 es muy importante en la ciudad de Ushuaia, los números siguen creciendo”, declaró la médica que integra el equipo de salud de la Municipalidad y remarcó que extremar los cuidados personales y hacia las demás personas “es imprescindible para evitar volver a fases anteriores y generar mayores restricciones en la ciudad”.

La especialista en Salud indicó que es necesario evitar todo tipo de reuniones sociales, tanto en lugares cerrados como también al aire libre. “Sobre todo cuando el clima está muy bueno, se ven grupos de personas haciendo asado, grupos de personas tomando mate, y esa es la forma más eficaz de transmitir o adquirir el COVID-19, por eso pedimos que no lo hagan. Lo estamos viendo de forma permanente, pero debemos evitar esos encuentros porque son muy peligrosos, son una vía de contagio muy fácil para el virus que tiene circulación comunitaria” .

Recordó además las medidas de prevención que deben mantenerse, como usar mascarilla facial o tapaboca, mantener el distanciamiento social, ventilar los lugares cerrados, lavar las manos con agua y jabón de manera constante o utilizar alcohol en gel, y evitar llevarse las manos a la cara.

“Por un lado porque no queremos más infectados, nadie quiere ver más hospitales con camas completas, nadie quiere ver que un familiar la pase mal, y es imprescindible para no volver atrás y no volver a fases previas como está pasando en la ciudad de Río Grande en este tiempo y no dejar de tener las actividades que hoy todavía tenemos”, manifestó. Insistió en la necesidad de evitar las reuniones sociales, “esto va a ser por un tiempo, pero si no lo hacemos ahora vamos a tener que volver a fases iniciales”.