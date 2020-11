El dolor de quemar su propia casa en Nagorno Karabaj

Es un adiós doloroso y parte de toda una vida. Familias de Armenia queman sus propias casas en Nagorno Karabaj antes de que pasen a manos de Azerbaiyán, tras el conflicto bélico que hubo hace poco tiempo por esos territorios.

Los 45 días de combates en Nagorno Karabaj tuvieron un fin gracias un acuerdo de paz negociado por Rusia. Allí hubo más de 5 mil muertos. Ahora familias de Armenia deben abandonar la zona por miedo. "No quiero dejar este lugar. No he dormido en toda la noche. Me sentaba, salía a caminar... ", se lamenta Alvard Avetyan, una vecina de Karvachar.

"Lloré toda la noche. Estoy muy disgustada por tener que irme. No sé a dónde ir ni cuál será mi situación. Somos una pareja de ancianos. No sé cómo viviremos... Estamos acostumbrados a estar aquí", añade Hayastan Eghiazaryan, una anciana residente en Nor Getashen.