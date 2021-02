Fake News: “No voy a permitir que se sigan metiendo con mi familia” advirtió Vuoto

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto inauguró hoy formalmente el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, en donde hizo un paréntesis hacia el final de su discurso para repudiar el avance de las fake news (falsas noticias) contra su persona y su familia, sobre todo durante el último año, y que incluso desencadenaron en una denuncia ante la Justicia.

“Me encanta que se pueda discutir lo que está mal o lo que está bien, si no voy a permitir que se sigan metiendo con mi familia; primero porque cuando he escuchado esa frase “cuando te metés en esto todo vale” y en realidad no todo vale. Lo que decimos y hacemos tiene consecuencia y vale cuando discutimos conceptos e ideas, vale cuando podemos discutir con el disenso y nos cruzamos y tenemos respeto”, sostuvo el Jefe comunal.

En ese sentido, Vuoto dijo que “no vale cuando me tomo licencia y que las fake news de aquellos sectores políticos, que tienen tiempo y recursos libres, diciendo que primero había muerto en un accidente, cuando iba a ver a mi abuela en Entre Ríos. Y después que había muerto por una sobredosis”.

“Siempre digo que el límite es cuando empieza a destruir lo familiar y pasar límites que no tienen que ver con las políticas públicas, con la discusión de lo que hacemos. Quiero dejar en claro a esos grupos que hace años vienen instalando eso que primero le pongan creatividad porque estuvieron cuatro años con eso y ganamos con más del 60% con el acompañamiento del pueblo de Ushuaia. Lo segundo que usen los recursos públicos para solucionar los problemas de la gente que la está pasando mal, que hagan que la gente viva mejor”, dijo en referencia a un conocido slogan utilizado en la campaña a la gobernación por un sector político.

Por otro lado, el Intendente dejó en claro que “en mi vida he tocado la droga”, sin embargo remarcó que “la drogadicción es una de las enfermedades del siglo 21 y que tampoco se puede señalar porque hay muchos con ese problema; tengo amigos y familiares que se han roto por eso”, por lo cual “demonizar, me parece de muy mala calaña”.

En otro orden, el Jefe comunal hizo referencia a la denuncia presentada en la Justicia por una fake news. “Hicimos una denuncia penal y le pedimos a la Justicia que actúe más rápidamente porque creemos que hay límites; una cosa es la libertad de expresión y que defendemos, y estamos dentro del juego y parámetros de las reglas más cuando los portales tienen nombre, pero cuando nadie se hace cargo de los portales y aparecen pautas multimillonarias con recursos sostenidos, y traspasan esos límites yo me debo a mis hijos y debo defenderlos. Y segundo porque creo que somos una gestión que discutimos políticamente, pero nunca pasamos límites”, afirmó en el edificio de comisiones del Cuerpo deliberativo.