El Presidente le pidió la renuncia a Ginés González García por el escándalo del "Vacunatorio Vip"

El presidente Alberto Fernández le pidió esta tarde la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, luego del escándalo por el "Vacunatorio Vip" en la sede del Ministerio de Salud, en donde reconocidas figuras se vacunaban por solo hecho de tener llegada a los funcionarios del Gobierno nacional, y del propio ministro de Salud, Ginés González García.

El escándalo se desató luego de que el ex montonero y periodista, Horacio Verbitsky confesara en una radio haber obtenido la vacuna rusa en la sede del Ministerio de Salud, en lo que sería un vacunatorio vip sólo para famosos y figuras reconocidas. "Estando allí me entero que también iba a venir a vacunarse... (mencionó al número dos de un medio de comunicación). También se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir ayer porque había planteado que no quería la vacuna rusa sino la inglesa”, reconoció el periodista.

“Quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, entonces él iba a ir el lunes porque recién están llegando las dosis. Me imaginaba la posibilidad de tener un encuentro en el vacunatorio. Me causaba mucha gracia. Esto demuestra que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como él”, agregó.

La agencia Télam confirmó que el mandatario instruyó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que solicite la dimisión del funcionario, quien encabeza la cartera de Salud desde diciembre de 2019.