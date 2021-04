Pablo García calificó de “miserias humanas” los ataques por la donación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos

El secretario de gobierno de la Municipalidad, Pablo García, calificó hoy de “miserias humanas” los ataques contra la gestión por las donaciones que hizo el Ministerio de Defensa de Estados Unidos a Defensa Civil Ushuaia, a través del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller.

En los últimos días diferentes sectores políticos e incluso del sector más duro del kirchnerismo salieron a criticar duramente el haber recibido donaciones de importantes materiales para rescate y asistencia de emergencia recibida por los Estados Unidos de Norteamérica, al relacionarlas con la defensa y la cuestión de las Islas Malvinas.

En declaraciones a FM Master´s, García sostuvo que si esas donaciones habrían sido para la Provincia “no hubiera pasado lo mismo y ahí lo que estamos en la política estamos pensando en que estas cuestiones cambien”.

“No hubiera pasado lo mismo porque el Intendente está alineado con el trabajo bilateral que lleva adelante el presidente Alberto Fernández. Me hubiera encantado en lo personal, y sé que al Intendente también, que el Gobernador de la Provincia hubiera recibido toda la ayuda humanitaria y donaciones”, dijo.

Las críticas hacia la Intendencia recuerdan a las viejos discursos y propaganda que aislaron a la Argentina del mundo, por una cuestión netamente ideológica. “Lo que estamos buscando de alguna manera en que tratemos de ser maduros en la expresión porque tenemos que crecer como sociedad, y desde el mismo Presidente se baja un lineamiento, un esquema político de cómo trabajar en las relaciones bilaterales. Yo no lo vi al Gobernador poniéndose de ese lado”, observó García.

El Secretario de Gobierno dejó en claro que “hay un sentimiento muy fuerte con respecto a Malvinas”, pero remarcó que “hay ayudas humanitarias de todo el mundo y el mundo está cambiando” sin dejar de reclamar “donde corresponde la recuperación de nuestra patria que son las Malvinas”.

“Espero que podamos aportar al pensamiento de la sociedad algo más maduro porque no podemos caer en las miserias humanas. Es miseria humana porque está tocando algo que tiene mucho sentimiento, para especular y caer en la bajeza de que la sociedad tome posición, y que no lo ha hecho, pero que tome odio resentimiento que no tiene nada que ver con lo que se plantea. Me dio tristeza porque lo que hemos vivido procesos militares estamos fuertemente marcados y vamos a defender siempre la democracia, y mientras perdure vamos a elegir a nuestros representantes”, analizó García y lamentó que las críticas de los sectores radicalizados “nos retrocede como sociedad”.

Finalmente, García dijo no entender las campañas contra la gestión municipal por las donaciones, “porque porque si me paro en ese escenario puedo decir muchas pavadas agarrándome en algo puntual y es un retroceso que no queremos entrar. Tocaron un punto muy sensible para todos y ahí es en donde surge todo el análisis”.

Qué donaciones recibió Defensa Civil

A través de un comunicado, Defensa Civil explicó que se recibió "cascos, linternas, arneses, arva, sondas, GPS los cuales se utilizan para la navegación en el terreno y el mapeo de seguimiento de los operativos, Sistema de Cámaras para el monitoreo del Comando de Incidentes y equipos de comunicaciones, como así también un drone de última tecnología, especifico para búsqueda y rescate que serán utilizados para brindar asistencia a la población en situaciones de emergencias, tales como búsqueda y rescate en zona agreste, condiciones climatológicas que afectan sectores de la comunidad, cobertura de grandes eventos donde se congrega gran cantidad de público y se establezca un operativo de seguridad, en trabajos en conjunto con todas las instituciones de emergencias de la provincia ante incendios urbanos, forestales e interface, accidentes vehiculares”.

“Lamentamos, en ese sentido, que desde sectores políticos se busque usar una causa que nos debería unir a todos los argentinos y argentinas para desviar la atención o generar enfrentamientos entre hermanos. Quienes detentan posiciones instituciones, elegidas por el pueblo, deberían velar por encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente, en lugar de inventar e instalar acusaciones infundadas, que socavan la moral y fuerza de nuestro pueblo”, dijo en el texto.