Una encuesta telefónica por el programa El Ángel de la Radio, conducido por Ángel Fretes en FM 94.9 Monumental, reveló un fuerte respaldo a tres mujeres que suenan como posibles candidatas a la Intendencia de Ushuaia en 2027: Liliana “Chispita” Fadul, la concejal Daiana Freiberger y la legisladora Victoria Vuoto.

Según los resultados del sondeo, que contó con más de 300 llamadas de oyentes, Fadul encabeza la preferencia con un 36,7% de intención de voto, seguida por Freiberger con el 29,7% y Vuoto con el 24,7%, lo que configura un escenario donde la próxima conducción del Ejecutivo municipal podría estar en manos de una mujer.

Con un pobre resultado, los legisladores Federico Sciurano (Ex intendente radical y hoy oficialista de FORJA) y Jorge Lechman (ex mopofista y ahora de Somos Fueguinos), tuvieron solo un 1,3% de apoyo. Gustavo Ventura (ex Frente Renovador.ex funcionario de Walter Vuoto y ex candidato a intendente de FORJA), registró apenas un 0,6%.

Un dato no menor fue el 5,7% de votos en blanco, reflejando un sector del electorado que se mantiene crítico o insatisfecho con las opciones actuales. Este fenómeno no es nuevo: históricamente, el voto en blanco ha tenido fuerte presencia en elecciones locales, convirtiéndose muchas veces en una de las "fuerzas" más votadas, y evidenciando el descontento con la dirigencia política.

El conductor Ángel Fretes destacó la alta participación ciudadana en esta consulta al aire, agradeciendo el interés de los oyentes y subrayando la relevancia de este tipo de ejercicios para tomar el pulso de la opinión pública local.

Aunque se trata de un sondeo no científico, los resultados ofrecen un primer indicio de cómo se perfila el escenario electoral en la capital fueguina, a más de dos años de las próximas elecciones municipales.