Segunda ola: El Hospital Modular de Ushuaia realiza hisopados para asintomáticos 

El Hospital Modular de Ushuaia realiza de lunes a viernes hisopados para personas que “no deben tener síntomas marcados”, siendo la recepción sólo para pacientes asintomáticos, aclaró hoy la directora Provincial de Emergencia, Emilia Galli.

La funcionaria indicó que los interesados en realizarse el test en el Hospital Modular “no deben tener síntomas marcados”, siendo la recepción sólo para pacientes asintomáticos.

Sobre ello, reiteró que “las personas con síntomas deben llamar al 107 y seguir los pasos indicados allí. Los otros dispositivos siguen trabajando, como ser los hisopados en el Gimnasio de la Escuela N°15; continúan realizándose los hisopados a domicilio, esa es la vía para que el paciente sintomático no se mueva de su casa y solamente salga con turno y lugar asignado para el test”.

Respecto a la atención en el Modular, afirmó que “es sólo para los asintomáticos, que tuvieron contacto estrecho con algún positivo, que dudan si tienen o no tienen COVID, pero es importante resaltar que no es para los pacientes con síntomas marcados, en ese caso, deben quedarse en su casa, no pueden salir”.

La toma de muestras se realiza de lunes a viernes de 12 a 15 horas, en la intersección de la avenida Maipu y Fadul.

Asimismo la funcionaria comentó que la demanda del primer día fue muy alta ya que a minutos de abrir “teníamos más de 20 personas que estaban esperando para recibir su hisopado”.