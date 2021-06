Garantizarán la licencia de remiseros y podrán optar por agencias de aprobarse proyecto de ordenanza en Ushuaia

El Concejo Deliberante tratará el próximo miércoles en sesión el proyecto que le otorga la licencia a los remiseros y la posibilidad de elegir entre las cuatro agencias que operan hoy en la ciudad.

El concejal, Javier Branca, autor de la iniciativa, explicó a Ushuaia 24 que el proyecto busca “otorgarle la licencia al remisero o remisera. De los 180 lugares que hay hoy, que se adquieren a través de una compra en el mercado negro. Independientemente de eso, cada remisero que compra en un lugar no tiene garantía de que le siga perteneciendo porque cada año la agencia le renueva el contrato, es decir que la agencia puede no renovárselo sin ningún fundamento”.

“El remisero siempre se encuentra entre aceptar todas las condiciones que impone la agencia o quedarse sin laburo, después de haber comprado el lugar y el vehículo. Esto lo que haría es que el remisero, con su licencia, pueda optar pertenecer a una agencia u otra, en cualquiera de las cuatro agencias que hay en la ciudad”, agregó.

Por su parte, las agencias tendrán que “competir por ofrecer un mejor servicio de modo tal de mantener los 45 lugares que tienen o emplearlos”, señaló el edil.

En tanto, Branca aclaró que “hoy hay 180 lugares entre las cuatro agencias, la Municipalidad entregaría gratuitamente la licencia porque esta gente compró su lugar en el mercado negro, entonces cuando haya una transferencia recién ahí pagaría un impuesto a la transferencia a la Municipalidad”. En el caso de querer vender la licencia podrán hacerlo en cinco años “para evitar la especulación”.

El proyecto fue consensuado con los trabajadores del volante, con la Municipalidad y se espera el acompañamiento de los concejales de otros bloques. “Los dueños de la agencia no les va a gustar porque saben que no es una zona de confort. Esta ordenanza no hace perder algo, sino que permite ganar en mejorar sus condiciones”, indicó el concejal.

Por otro lado, Branca retransmitió la preocupación de muchos trabajadores del volante por temor a ser despedidos ante comentarios o expresiones en cuanto al proyecto. "Están todos muy escépticos de que la ordenanza se sancione, y hay mucho miedo porque está la potestad del agenciero de que renovar el contrato y si ellos dicen algo, saben que no les van a renovar", contó el edil.

Foto: Concejal Javier Branca