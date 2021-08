Con mensajes contra Macri, Melella respaldó a los candidatos del Frente de Todos

El gobernador Gustavo Melella, encabezó hoy un encuentro virtual en el marco de la carrera para que el Frente de Todos logre las bancas de diputados. Lo hizo con el precandidato del espacio kirchnerista, Guillermo Fernández, que acompaña a la actual y que busca renovar su banca, Carolina Yutrovic.

El encuentro virtual fue difundido en las redes sociales, en cuya mesa era encabezada por Melella, acompañado de Fernández y el Jefe de Gabinete, Agustín Tita, y con ausencia de Yutrovic. Además estuvieron militantes de distintos sector políticos locales que apoyan la fórmula.

En sus palabras, el líder de FORJA continúa los lineamientos a nivel nacional apuntando a las políticas del gobierno del ex presidente Mauricio Macri. “No es lo mismo aquellos que no defendieron la industria nacional, aquellos que atacan continuamente a la industria fueguina, aquellos que dicen que las Malvinas no son argentinas, que los que acompañamos este modelo de país encabezado por el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández, apostando por un país federal, por un país inclusivo, por una argentina que se ponga de pie”, recalcó Melella.

Asimismo, Melella dijo que “nuestra mirada política es de compromiso por los demás, siempre del lado del vecino sobre todo en momentos difíciles como nos toca vivir. Por eso es un momento de unidad, de estar juntos, de dejar las diferencias de lado, porque todos los que compartimos este espacio del campo popular que es el Frente de Todos estamos convencidos de que tenemos que defender este modelo de país que queremos”.

“Estamos orgullosos que Carolina Yutrovic y Guillermo Fernández encabecen la lista, porque con los Intendentes, con los Legisladores, los concejales, los dirigentes gremiales, los representantes sociales, los vecinos y vecinas de la provincia que nos acompañan, compartimos este mismo ideal del Frente de Todos”, sostuvo.

El Gobernador expresó además que “tenemos el gran desafío de trabajar muchísimo en este tiempo, porque tenemos por delante algo muy grande que es un proyecto de país y un proyecto de provincia que no abandona a la industria nacional, que durante la pandemia acompañó a todos los sectores, a todos los trabajadores y trabajadores. Un proyecto de país que defiende el empleo, que defiende el régimen industrial, que defiende el acceso a la tierra y la vivienda, que apuesta a la justicia social y a la distribución de la riqueza. Por eso tenemos que llevar los dos Diputados al Congreso”.

“Hoy importa el modelo de país que está por encima de todo. Carolina y Guillermo representan ese modelo, le ponen el corazón y toda su capacidad para defender nuestra soberanía, defender nuestra industria, defender nuestros recursos naturales y defender los derechos de todos y todas”, subrayó.

Finalmente, Melella agradeció “a todos los que nos acompañan en esta recuperación que hemos iniciado. Somos muy respetuosos del dolor que vive nuestra sociedad en estos momentos. Pero necesitamos tener una mirada de esperanza para transformar la vida de todos y todas. Carolina y Guillermo son el pueblo de Tierra del Fuego y estamos todos convencidos del país y la provincia que queremos”.