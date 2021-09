Wado De Pedro: “Hasta las 18 horas teníamos el 67% de participación electoral”

El ministro del Interior, Wado de Pedro, brindó a las 19 horas una conferencia de prensa en donde se refirió al proceso democrático que llevaron hoy millones de argentinos que se acercaron a las urnas para votar a sus precandidatos legislativos nacionales.

“Hemos Terminado una jornada electoral histórica, hemos tenido una jornada electoral en paz, con tranquilidad, con orden. A esta hora hay 1900 escuelas que todavía están votando, pero se puede decir que la voluntad, las ganas y el deseo de votar estuvieron presentes, porque hasta las 18 horas teníamos el 67% de participación electoral, un muy buen número de participación teniendo en cuenta lo que todos conocemos, en medio de una pandemia”, destacó el funcionario.

También, agradeció a todos los que hicieron posibles las elecciones como jueces federales, gobernadores, fuerzas federales, comando electoral, y también “la participación y el compromiso de más de 100 mil presidentes de mesas” de todos los partidos políticos

“Fue un desafío de casi de un millón de personas que tuvimos que articular mucho trabajo y así fue por cada uno de ustedes que fueron a votar, con miedo, con incertidumbre, con dudas, llevando su tapabocas, su lapicera, su plasticola. Esos gestos y pequeños hechos demuestran que tenemos que agradecerlo como sociedad y a los millones de argentinos y argentinas que fueron a votar”, sostuvo.

Por otra parte, De Pedro indicó que de llegar los telegramas a tiempo se podrían conocer los resultados del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas. "Todos saben que el código electoral prohíbe brindar información respecto de los resultados antes de las 21 horas, como también no está permitido dar boca de urna. Si los procesos en las escuelas, si los protocolos sanitarios permiten, que se sigan contando los votos y eso no ralentiza el proceso, y los telegramas llegan con normalidad, vamos a estar procesando todos los telegramas que nos llegan y podríamos estar dando los resultados provisorios a eso de las 21 horas. Permítanme el beneficio de la duda, porque no estamos en las aulas", dijo.