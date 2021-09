Procesaron a dos personas por la muerte de la turista de Necochea en la Laguna Esmeralda 

La jueza de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo procesó esta semana a Patricio Cornejo y a Carlos Nicolas Huglich, a quienes consideró probables coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo, en perjuicio de la turista Carla Ferrelli de 28 años, oriunda de Necochea, quien muriera de hipotermia durante una caminata en la Laguna Esmeralda.

La investigación judicial apunta a la contratación que había hecho Ferrelli junto a una amiga el pasado 3 de abril con la empresa “Best Tour Patagonia” bajo la actividad “Excursión al Glaciar Ojo del Albino". No obstante, la excursión se tercerizó a través de la empresa “Tierra del Fuego Aventura” (Ushuaia Blanca S.R.L.), que se encuentra dirigida formal y materialmente por su Socio Gerente, Patricio Cornejo.

Asimismo, Barrionuevo indicó que, si bien la empresa Tierra del Fuego Aventura se encontraba habilitada ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, no estaba habilitada ante el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) como operador de Turismo Aventura. Lo mismo sucedió con “Best Tour Patagonia”, que estaba habilitada por Nación, pero no por el INFUETUR.

Además, se corroboró que la empresa Tierra del Fuego Aventura no había declarado la actividad de turismo aventura “Excursión al Glaciar Ojo del Albino”, y que solo tenía declarada la actividad la actividad “Off Road 4x4” Lagos Escondido y Fagnano, entre cuyos idóneos o baqueanos se encontraba Cornejo.

Asimismo, de las pruebas colectadas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 se advirtió que Ferrelli y su amiga no suscribieron con la empresa “Tierra del Fuego Aventura” el Contrato de Turismo Aventura, según lo exige la ley local. Entre otras cosas, ese contrato implicaba brindar adecuada información respecto de los eventuales riesgos para la integridad psicofísica inherentes a la actividad; el consentimiento taxativo de quien participa aceptando su responsabilidad y conocimiento previo de los riesgos que acarrea y una declaración jurada respecto del estado de salud de la persona.

Según determinó la autopsia, Ferrelli falleció a causa de un trauma térmico por hipotermia que luego, provocó su muerte por edema pulmonar agudo y fallo multiorgánico posterior, consecuente por la exposición al frío de la intemperie, humedad y sin presentar vestimenta adecuada. Durante la excursión, en medio de condiciones climáticas adversas, con intensas lluvias y baja temperatura, la turista comenzó a sentirse mal.

“Como la empresa Tierra del Fuego Aventura ni siquiera tenía declarada ante el INFUETUR la excursión “Trekking Glaciar Ojo del Albino”, tampoco podría haber tenido aprobado el plan de contingencia ante situaciones de emergencia, accidentes o imprevistos, coordinados y aprobados por las áreas técnicas responsables de la Defensa Civil”, se acentúa en el fallo.

En tal sentido, se especificó que la firma “no tenía un plan de contingencia”, conforme lo exige la Ley de Turismo Aventura, y lo requieren las normas de calidad y seguridad en la materia, así como “Huglich, en calidad de guía a cargo de la excursión tampoco se ocupó de verificar la existencia de uno y, en su caso, de exigirlo o, en caso contrario, suspender la excursión o no participar de la misma”. Ello incluía, entre otros elementos que el día de la excursión, el guía lleve consigo equipos de comunicación ante eventualidades, y en ese caso, “la empresa no tenía, no entregó o no exigió su uso al guía a cargo, como así tampoco Huglich tenía un equipo de comunicación que garantizara la comunicación durante todo el trayecto con los equipos técnicos responsables de la Defensa Civil, conforme lo exige la Ley de Turismo Aventura y lo requieren las normas de calidad”.

En tanto, fue Cornejo (socio gerente de Tierra del Fuego Aventura), quien “asumió la organización de las acciones a realizar por parte de la empresa y en particular, del rescate privado que se intentó realizar y que dirigió personalmente”, en vez de requerir inmediato auxilio a los organismos de protección civil que intentan la Comisión de Auxilio.

En este punto, desde el INFEUTUR se precisó que Cornejo se encuentra declarado como idóneo o baqueano para la actividad off/road para la empresa Tierra del Fuego Aventura, pero no como guía de montaña o similar. Pese a que la empresa Tierra del Fuego Aventura no tenía un plan de contingencia ante situaciones de emergencia, accidentes o imprevistos, “Cornejo organizó y dirigió personalmente un rescate de montaña para el que no estaba capacitado y con personal que tampoco lo estaba, sin equipamiento adecuado, y con un teléfono celular, únicamente, como medio de comunicación que solo tiene cobertura en algunos de sectores de Laguna Esmeralda”.

El procesamiento de la jueza Barrionuevo fue por el delito de homicidio culposo, consistente en violar el deber de cuidado y como consecuencia causar la muerte a otro por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo.

