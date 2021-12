Médico de Ushuaia realiza un sorprendente hallazgo para curar deterioro del olfato post COVID-19

El Dr. Leandro Loiácono, especialista en otorrinolaringología y parte del cuerpo médico del Centro Médico Ushuaia, realizó un sorprendente hallazgo para curar deterioro del olfato tras COVID-19, como ser la pérdida total del olfato y parcial, fantosmia, entre otras. En la actualidad hay cientos de casos de pacientes que tuvieron coronavirus y hoy ya no tienen el mismo olfato que antes de la enfermedad.

En diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia, el profesional explicó que “en 43 años de profesión creo que vi menos de una docena, por decir mucho, casos de patologías olfatorias. Que eran la mayoría secundario a traumatismo de cabeza de cráneo y a cirugías de cerebro y un caso de un tumor de cerebro. Fuera de eso, no había visto hasta el COVID-19 donde empezamos en abril del año 2020 y con la nota de unos otorrinolaringólogos del Reino Unido que advertían sobre la hiposmia, la disminución del olfato o pérdida total en su relación con el COVID-19”.

A partir de esa fecha, el médico investigó lo sucedido y decidió advertir a sus colegas de todo el país sobre tener presente ese síntoma a la hora de diagnosticar pacientes con coronavirus. “Cuando una persona tenía pérdida del olfato, sin un golpe en la cabeza, sin ninguna otra circunstancia agregadas, debía pensarse en la posibilidad de tener COVID-19”, indicó.

Pasado el tiempo, Loiácono contó que empezó a recibir “cientos de pacientes con problemas, ya no solamente de pérdida del olfato, sino que también desarrollaban lo que se llama olor a podrido, que se llama parosmia, otros pacientes que desarrollaban olores que no existían es decir fantosmia, y otros con olores que no eran lo que estaban, pero que no era a podrido. Teníamos un abanico de patologías olfatoria que en mi vida y ningún otro colega habíamos visto”.

EL COMIENZO DE LA CURA

Asombrados por ese entonces de estos síntomas, los médicos comenzaron a probar medicamentos con resultados negativos, al tiempo de la desesperación de los pacientes y casos se multiplicaban. “Los pacientes perdían peso y tenían una existencia miserable”, declaró el profesional.

No obstante, “por casualidad un paciente vino con una rinitis seca, un COVID previo, una parosmia, y una etapa determinada del curso de la enfermedad. Yo le doy una medicación que habitualmente doy, no por el COVID-19, sino para la rinitis costrosa. A la semana viene por control y el paciente dice “huelo perfecto, huelo todo”, y que no era la respuesta que yo esperaba”.

“El tratamiento es muy rápido, pero se dio una circunstancia que no es la habitual. En el momento de la evolución de enfermedad”, señaló el médico, quien tras ese caso aplicó ese tratamiento en otros pacientes con mejoras “en una o dos semanas”.

“Me encontré con una cantidad de pacientes, todos beneficiados en mayor o menos grados, pero absolutamente curados. Recuerdo de una paciente que dijo ‘mire doctor, yo huelo todo, pero yo era una persona que olía demasiado bien y eso lo he perdido’. Hizo el tratamiento y logró oler como era antes”, reveló.

A partir del sorprendente hallazgo mundial, el profesional de Ushuaia decidió llevar el tratamiento al Congreso de Mar del Plata en la especialidad de Otorrinolaringología desarrollado en noviembre pasado. “Los colegas quedan sorprendidos porque estamos todos en la misma porque para esto no hay cura. Ellos me dijeron que tenía que presentar esto y dar a conocer a todo el mundo. Ahora están usando el tratamiento en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, donde hay la misma tasa de éxito”, destacó.

“Algunos han tenido que consultarme porque es muy personalizado. La forma de administración, la cantidad y el momento oportuno de hacerlo, pero todos han logrado un resultado del 100%”, agregó.

EL TRATAMIENTO FUE REVELADO AL MUNDO

El profesional contó que el descubrimiento fue publicado en un artículo a comienzo de diciembre por la prestigiosa revista en inglés Medicine Publishing a través de su WEB medicinepublishing.com. “Por la característica de los resultados, este impacto mundial que esto podría llegar a tener o que tenga, es uno de los pocos artículos que fueron publicados en un tiempo récord en menos de una semana”, celebró el médico.

El medicamento cuenta con corticoides, antibióticos, entre otros. “Hay otros productos que están dentro de la formulación, entonces el laboratorio ha quedado formalmente conmigo en preparar el producto comercial separado en varios componentes para hacer todas las pruebas con los pacientes. Yo tengo el corazoncito puesto en un componente que tiene que ver con el ácido hialurónico, pero es una posibilidad de la que puedo estar equivocado. Lo importante es que al punto de vista práctico, los pacientes con trastornos del olfato tienen un tratamiento que estamos ya llamando a los pacientes con tratamientos fracasados y hacer el análisis para indicarle el tratamiento ajustado al caso”, informó el responsable del Centro Médico de Ushuaia.

En ese sentido, dijo que los pacientes reciben el medicamento junto, sin ser fraccionados “hasta que podamos tener la posibilidad de fraccionarlo y convocar a un lote de gente para hacerle tal producto”.

INFORME DE LA REVISTA: https://medwinpublishers.com/OOAJ/post-covid19-olfactory-disorders-emerging-therapeutic-option.pdf?fbclid=IwAR3v171QEb9K3AxdhSThN3l2fD9jzW67lWR8eq0yWHevkQP7iYBRHz20pA4